Tragedia: un terremoto en Croacia dejo varios muertos

Al menos 5 personas murieron y cerca de 20 fueron hospitalizadas tras un fuerte sismo de magnitud 6,4 que sacudió este martes a Croacia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), movimiento que provocó el derrumbe de edificios en la ciudad de Petrinja, en el centro del país y se sintió en Eslovenia, Hungría y Austria.



"Petrinja está en ruinas. Hay muertos, heridos y desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos", aseguró el alcalde Darinko Dumbovic a la emisora de Radio Croacia.

El temblor, que tuvo lugar a una profundidad de 10 km alrededor de las 11.30 GMT (8.30 de Argentina) y fue de una magnitud 6,2 según el Centro Sismológico Euromediterráneo.

La localidad de Petrinja y sus alrededores se vieron gravemente afectados por el terremoto, que llegó a sentirse en los países vecinos e incluso más allá.

Algunos de los 20 mil residentes se preparaban para pasar la noche afuera por temor a posibles réplicas.

Además, cerca de 20 personas fueron hospitalizadas, incluidas dos en estado crítico, informó el canal regional N1.

El Ministerio del Interior pidió a través de su cuenta oficial en Twitter que "si pueden, salgan a la intemperie y se alejen de los edificios que están en peligro de derrumbarse".

Además, las líneas telefónicas locales se vieron afectadas por el sismo y no funcionan correctamente.

Por su parte, el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, resaltó que se dirige a Petrinja, que sufrió importantes daños a causa del "devastador terremoto". "Movilizamos todos los servicios disponibles para ayudar a las personas y limpiar las partes destruidas. Lo más importante ahora es salvar vidas humanas", manifestó.

El premier agregó que un jardín de infantes, afortunadamente vacío, estaba entre los edificios que colapsaron por la fuerza del terremoto.

"La ciudad es en realidad una gran ruina. Estamos salvando gente, estamos salvando vidas. Tenemos muertos, desaparecidos, heridos, es una catástrofe", indicó a la radio nacional.

Según el Instituto Americano de Geofísica (USGS), el epicentro se localizó a unos cincuenta kilómetros al sureste de Zagreb, en la región de Sisak, sacudido el día anterior por un terremoto menos potente.

En Petrinja, una niña fue encontrada muerta, según informó el primer ministro Andrej Plenkovic y, de acuerdo con los medios locales, tenía 12 años.

En tanto, otras cuatro personas murieron en la localidad vecina de Glina, informó la prensa croata, citando fuentes oficiales.

En esa ciudad se cortó la electricidad y en la plaza principal, varios edificios quedaron completamente destruidos, mientras que la policía y el Ejército se apresuraron a despejar los escombros con retroexcavadoras.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, indicó a través de Twitter que "sigue de cerca la situación en Zagreb tras el devastador terremoto". "Nuestros pensamientos están con los heridos y los trabajadores en primera línea. En estos momentos difíciles, la Unión Europea (UE) ofrece su apoyo y ayuda total a la gente de Croacia y al primer ministro", escribió.

En esta ocasión, el Servicio Sismológico de Croacia indicó que el terremoto se sintió en todo el país y adelantó que los daños materiales serán superiores a los registrados el lunes, cuando se registró un temblor de menor impacto.

Testigos citados por "Vecernji List" aseguraron que el temblor tuvo réplica. en ciudades como Osijek, Rijeka, Split y Zadar.

El temblor tuvo lugar un día después de otro sismo de menor magnitud en Petrinja que causó daños en edificios.

Un terremoto de 5,3 sacudió en marzo la capital croata, provocando importantes destrozos materiales.

Los Balcanes es zona de fuerte actividad sísmica y como consecuencia del fuerte terremoto la planta nuclear eslovena de Krsko fue cerrada de manera preventiva, señaló hoy una vocera de esa central atómica.

"Puedo confirmar el cierre preventivo" de la planta, dijo la portavoz Ida Novak Jerele a AFP, sin dar más detalles.

Construido en la época yugoslava y en funcionamiento desde 1983, el reactor de tipo Westinghouse de Krsko, de una potencia de 700 megavatios es el único en Eslovenia que comparte el sitio nuclear con Croacia.

Sin embargo, Liubliana y Zagreb decidieron en 2015 prolongar su actividad veinte años más, pese a las protestas de varias ONGs.

La central cubre alrededor del 20% de la demanda eléctrica de Eslovenia y el 15% de la de Croacia.

Además de Eslovenia, el sismo se sintió en varios países de la región, sobretodo en Hungría y Austria, confirmaron testigos a los medios de comunicación.

El equipo de protección civil del bloque estaba "listo para viajar a Croacia tan pronto como la situación lo permitiera", escribió en Twitter la jefa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.