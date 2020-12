Encapuchados balearon en Chile a Cecilia Bolocco y al hijo de Carlos Menem

Un grupo de delincuentes encapuchados atacaron a Cecilia Bolocco y Máximo Menem, hijo de su relación con el expresidente Carlos Menem, cuando regresaban a su casa desde el aeropuerto de Santiago de Chile.

De acuerdo con la información de los medios chilenos, cuatro personas cubiertas con capuchas interceptaron a la reconocida modelo y su hijo minutos antes de las 23 del domingo. La familia se detuvo en un semáforo en el cruce de la calles Santa María y Gran Vía, en la comuna de Vitacura, cuando fue atacada. Bolocco y el hijo de que tuvo con Menem, con quien estuvo casada entre 2001 y 2007, regresaban de Miami, donde habían pasado algunos días de descanso.

Los sujetos se cruzaron con otro auto para impedir la huida y sin decir una palabra dispararon dos veces al aire. Por suerte, ninguno de los disparos impactó en el vehículo que conducía Bolocco. La ganadora de Miss Universo consiguió realizar un maniobra marcha atrás y pudo escapar del lugar antes de que el violento ataque continuara.

Una vez en su domicilio, la expareja de Carlos Menem denunció la situación al llegar a su casa y ahora se investiga si se trató de un intento de robo u otro tipo de amedrentamiento.

Máximo Menem y su relación con Carlos Menem

La relación entre Máximo Menem y Carlos Menem, que aún permanece internado con un estado de salud muy delicado, permanece casi nula. El año pasado, el joven realizó fuertes declaraciones contra el senador nacional.

Luego de que Máximo fuera operado por un tumor detectado en su cabeza, Zulemita Menem apuntó contra Bolocco y la acusó de no dejar que el expresidente conociera cómo era el estado de salud de su hijo. "No sé a dónde quiere llegar Cecilia ocultando esta información. Es imposible comunicarse con Bolocco, no le atiende el teléfono a mi papá, que quiere saber sobre la salud de su hijo", había asegurado la hija de Zulema Yoma.

A través de su cuenta de Instagram, Máximo publicó un mensaje en historias contra su hermanastra. "Si mi papá quiere saber cómo estoy es muy fácil: me puede llamar cuando quiera", sostuvo, al tiempo que dio detalles de sus contactos: "La última vez que me llamó fue a fines de diciembre del año pasado".

Desde ese momento se sabe poco del vínculo entre ambos, pero el joven siempre se ha mostrado alejado de la familia Menem.