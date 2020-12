Estremecedor: una bebé de un año y medio murió por tragarse una pila

El estremecedor episodio ocurrió en una casa de Texas, Estados Unidos. La pequeña se llamaba Reese Smith, según informó el portal Diario Metro.

El pediatra Thomas McGill, quien trató a la bebé Reese en el University Medical Center en Lubbock, reveló que la membrana mucosa de la bebita se había quemado y estaba "completamente negra, como si estuvieras asando un malvavisco".

Después de asentarse en el esófago, la batería comenzó a generar electricidad, antes de erosionarse a través del esófago y asentarse en las vías respiratorias de Reese, lo que le ocasionó su repentina muerte.

La madre fue quien llevó a la niña al pediatra por una incesante tos. Le realizaron una radiografía y descubrieron que se había tragado la pila.

Esta era la pequeña Reese Smith

La pequeña fue intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones para extraer la batería, pero no logró sobrevivir a dicho accidente.

“Con el corazón roto... no mucho más que decir en este momento. He estado tratando de encontrar las palabras por un tiempo. Tengo que volver a casa. Mi mamá también volvió a casa. Pero nos faltaba un miembro de la familia", expresó su familia a través de Facebook.

"Es una angustia que nunca seré capaz de expresar", concluyeron sus más allegados, convirtiéndose en uno de los mensajes más dolorosos en las redes de este fin de año.

Una vez más, es lamentable poner de ejemplo este tipo de desgracias, pero es una ayuda más para la concientización sobre los cuidados extremos que deben tenerse ate la presencia de niños pequeños en la casa. Estos tipos de accidentes fatales, puede evitarse.