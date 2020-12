Policías se equivocaron de casa: allanaron, humillaron y esposaron a una mujer desnuda

El hecho ocurrió hace un par de años, pero salió a la luz en estas últimas horas.

En el video se observa cuando la Policía de Chicago irrumpió en la casa de Anjanette Young, una trabajadora social negra, y la esposó ante su mirada aterrada, informa CBS Chicago, que obtuvo las imágenes.

"Fue muy traumático escuchar esa cosa golpeando la puerta", afirmó Young en una entrevista con CBS Chicago, en referencia al ariete utilizado por los oficiales para tirar abajo la puerta y acceder a su casa.

Young acababa de llegar del trabajo y estaba desvistiéndose cuando se produjo el hecho.

"Ocurrió tan rápido, ni siquiera tuve tiempo de ponerme la ropa", señaló.

En el video, que fue grabado por las cámaras corporales de los policías, se ve a una docena de hombres armados entrando a la casa y gritándole a Young, quien estaba completamente desnuda, que pusiera las manos en alto.

Luego la esposaron e hicieron caso omiso a sus reiteradas peticiones de que le dieran una explicación. Uno de los oficiales le puso una manta sobre los hombros, pero se le caía constantemente y nadie se molestó durante un largo rato en cubrir el resto de su cuerpo.

Young, humillada y horrorizada, les exclamó varias veces que se habían equivocado de casa, y tenía toda la razón.

La Policía había recibido información de que en aquella dirección un conocido delincuente de 23 años había sido visto con un arma y municiones. Sin embargo, esta pista no era del todo correcta, ya que dicho delincuente estaba en el apartamento contiguo al de Young en el momento de la redada.

Según CBS Chicago, pese a que no hay evidencia de que la Policía hubiera verificado de forma independiente la exactitud de la pista ofrecida por el informante, como realizar vigilancia o controles adicionales, la orden de registro fue aprobada por un asistente del fiscal del estado y un juez.

Young ha presentado una demanda contra el Departamento de Policía de Chicago que, además de todo, se había negado a entregarle el video y lo hizo recién cuando fue presionado por la Corte.

"Creo que no querían que tuviéramos este video porque sabían lo malo que era", señaló Young. "Sabían que habían hecho algo malo. Sabían que la forma en que me trataron no era la correcta".

El abogado de la víctima, Keenan Saulter, sostiene que los oficiales la trataron de forma inhumana y cuestiona si hubieran actuado del mismo modo con una mujer joven y blanca.