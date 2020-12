La novia de un albañil le hizo perder un millón de dólares: ¡mirá que pasó!

Dicen que la suerte no es para todos y prueba de ello tuvo lugar en la localidad inglesa de Leicester, donde un albañil de 32 años perdió la oportunidad de ganar más de 1,3 millones de dólares debido a una decisión de último momento de su pareja, quien sin consultarle cambió los números a los cuales Simon quiso apostar en un sorteo realizado hace una semana.

El desafortunado llevaba todo el año jugando al sorteo Lucky Dip de la lotería EuroMillions. Cada vez ponía los mismos números (14, 20, 27, 34, 38, más el 2 y el 11 como adicionales), sin llegar a ganar ni un penique.

Decepcionada por tales resultados, Chantelle Avossa, enfermera de 29 años, rompió el esquema seguido por Jacob Simon e hizo cambios en los números, esperando obtener alguna ganancia. Sin embargo, lo único que sacó de esa jornada de lotería fue la rabia de su novio, que incluso desembocó en una discusión de pareja.

"Me siento enfermo. Cuanto más lo pienso, más no puedo creerlo. No hemos dormido nada. Nos hemos peleado un poco", declaró este obrero a The Sun.

"No estaba viendo el sorteo, pero mi novia dijo: 'Me vas a matar. Nuestros números han salido... pero los cambié'. Pensé que estaba bromeando. No me di cuenta hasta más tarde", dijo Simon.

"Estoy contento de que no fueran varios millones, eso hubiera sido absolutamente mortificante", añadió. "No pierdes nada si nunca lo has tenido antes, pero fue un sueño agradable. Podría haber sido millonario", se lamentó este desafortunado británico.

De no haber sido por la alteración numérica de último momento, Simon habría podido llevarse una considerable tajada del premio en cuestión, al dividirse con otros seis ganadores algo más de 10 millones de dólares. La posibilidad de acertar seis de siete números es una en casi siete millones.