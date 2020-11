Cambio radical: Biden pasó al frente en el estado de Georgia y estaría ganando 16 electores

Con el comienzo del escrutinio en las mesas de votación en Georgia daban como ganador a Donald Trump. Pero ahora en el último tiempo hubo un cambio radical, el candidato demócrata Joe Biden pasó al frente con el 99% de las mesas escrutadas y estaría ganando 16 electores. Número que le estaría dando más de los 270 que necesita para ganar.

La cantidad de votos entre ellos es mínima. Biden tiene 2.449.371 y Trump 2.448.454; una diferencia de 917 votos.

Georgia es el segundo estado más importante de los cinco que quedan por repartir: otorga 16 electores, cuatro menos que Pensilvania, donde el demócrata se acerca hora a hora al republicano y está ya a menos de 20.000 sufragios de distancia. Si sumara estos 16 votos en el Colegio Electoral, el ex vicepresidente, que actualmente tiene 264 —de acuerdo a la suma de The Associated Press (AP)—, llegaría a 280, diez más de los necesarios para ganar las elecciones.

Según la suma que realizan otros medios de comunicación, Biden tendría 253 en lugar de 264, porque consideran que su ventaja en Arizona no permite descartar de plano la posibilidad de que Trump remonte el resultado. En ese estado históricamente republicano, el demócrata está al frente por 50,1% a 48,5%, con el 90% de los votos escrutado. Sin contar Arizona, Georgia dejaría a Biden con 269 electores, solo uno menos de los 270 requeridos.