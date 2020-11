Elecciones en Estados Unidos: Trump se impone en 13 estados y Biden, en 12

(02:40) El demócrata John Hickenlooper se impuso en la elección a senador en Colorado y le arrebató una banca al partido republicano.

(02:31) El candidato presidencial demócrata Joe Biden ha ganado en el distrito de Columbia y los tres votos electorales que otorga.

Los votantes del Distrito de Columbia han podido participar en las elecciones presidenciales desde 1964 y siempre han mostrado una abrumadora preferencia demócrata. El triunfo de Hillary Clinton sobre el republicano Donald Trump en 2016 fue el de mayor margen en la historia para el Distrito de Columbia.

(02:25) El Servicio Postal anunció el martes que no puede cumplir con la orden de un juez federal de revisar los centros de procesamiento en busca de votos por correo que no hayan sido entregados, con el argumento que hacerlo perturbaría sus operaciones durante la jornada electoral.

El juez federal Emmet G. Sullivan de Washington, D.C., le fijó a la agencia un plazo que vencía el martes por la tarde para revisar 27 instalaciones en varias zonas sin clara preferencia política en busca de votos extraviados a fin de enviarlos inmediatamente.

La orden fue emitida luego de varias semanas de fallos legales en contra de una agencia que se ha tornado profundamente politizada bajo Louis DeJoy, su nuevo director. DeJoy, un importante donante republicano, realizó una serie de cambios a las políticas del servicio hace unos meses que demoraron la entrega de correos a nivel nacional, generando preocupaciones sobre las capacidades de la dependencia para lidiar con la cifra sin precedentes de votos por correo.

En su respuesta a la orden del juez, el Servicio Postal declaró que ya realizó varias rondas de inspecciones matutinas en todos sus centros de procesamiento. Además, la agencia indicó que ha realizado revisiones diarias en sus 220 instalaciones que manejan correo electoral y planeaban realizar búsquedas adicionales horas antes del cierre de los centros de votación el martes.

(02:15) El presidente Donald Trump ha ganado Luisiana, Nebraska, el 3er distrito legislativo de Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, mientras que el candidato demócrata Joe Biden se apunta triunfos en Nuevo México y Nueva York.

Nebraska, una de dos entidades que divide sus votos electorales, otorga cinco votos del Colegio Electoral. Trump ganó la votación estatal, lo que significan dos votos electorales. También se impuso en el 3er Distrito del Congreso, que le significa un tercer voto.

Los dos primeros distritos de Nebraska aún no declaran ganadores.

Con sus victorias en Luisiana, Nebraska, el 3er distrito legislativo de Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, el presidente obtuvo 20 votos electorales, mientras que Biden se anota 34 votos electorales por sus triunfos en Nuevo México y Nueva York.

(02:08) El presidente Donald Trump ha ganado en los estados ha ganado en Dakota del Norte y Dakota del Sur, Wyoming, Luisiana y Nebraska

(02:05) El candidato presidencial demócrata Joe Biden ha ganado en los estados de de Nuevo México y Nueva York.

(01:55) El presidente Donald Trump ha ganado en el estado de Indiana y los 11 votos electorales que otorga la entidad.

Indiana es el estado natal del compañero de fórmula de Trump, el vicepresidente Mike Pence.

El mandatario ganó Indiana por 19 puntos porcentuales en 2016, superando a la demócrata Hillary Clinton.

(01:39) Los centros de votación empezaron a cerrar en la Costa Este la noche del martes mientras el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden concluían una épica campaña marcada por el resentimiento y el miedo, y que influirá en la manera como el país se enfrenta a una pandemia y a interrogantes básicas sobre la economía y la justicia racial.

La noche comenzó con triunfos predecibles para ambos candidatos. Trump ganó Alabama, Mississippi y Oklahoma, mientras que Biden registró triunfos en Massachusetts, su estado de residencia Delaware y Virginia, que solía no tener clara preferencia política y que se ha convertido en bastión demócrata.

Los resultados eran todavía prematuros para declarar ganadores en una apretada contienda tanto en Florida como en Georgia, ambos sin una preferencia partidista definida.

Los triunfos comienzan a definir el final de una campaña que resultó transformada por el coronavirus y marcada por las controversias. Ambos candidatos declararon que su rival no era apto para encabezar a una nación que se enfrenta al COVID-19, una enfermedad que ha cobrado la vida de más de 230.000 estadounidenses, ha costado millones de empleos y ha rescrito las normas de la vida diaria.

(1:32) El presidente Donald Trump ha ganado en el estado de Arkansas y con ello obtiene los seis votos electorales que otorga la entidad.

Arkansas es un estado claramente republicano y que no ha favorecido a un candidato presidencial demócrata desde Bill Clinton en 1996.

(01:20) El presidente Donald Trump ha ganado en los estados de Tennessee, Alabama y Mississippi.

(01:09) El candidato presidencial demócrata Joe Biden ha ganado en los estados de Rhode Island, Massachusetts, Maryland, Illinois , Delaware y Nueva Jersey.

(01:04) El presidente Donald Trump ha ganado el estado de Carolina del Sur y con ello recibió sus nueve votos del Colegio Electoral.

Trump ganó fácilmente el estado en 2016 contra la demócrata Hillary Clinton. Carolina del Sur no ha votado por un candidato presidencial demócrata desde Jimmy Carter en 1976.

La victoria de Joe Biden en las primarias de Carolina del Sur en febrero inició una ola de victorias que ayudó a cimentar su estatus como candidato presidencial de los demócratas. Los republicanos de Carolina del Sur no celebraron una primaria, una señal temprana de su apoyo a la reelección de Trump.

(00:36): El candidato presidencial demócrata Joe Biden ha ganado el estado de Virginia, con lo que suma 13 votos del Colegio Electoral. La demócrata Hillary Clinton ganó Virginia contra el republicano Donald Trump en 2016, ayudada en parte por su compañero de fórmula: el senador por Virginia Tim Kaine.

Virginia se ha vuelto más liberal en los últimos cuatro años, y como resultado de las elecciones de 2019, los demócratas ahora controlan todas las ramas del gobierno del estado.

(00:30): el presidente Donald Trump se llevó la victoria en West Virginia, y con ello sus cinco votos electorales. El candidato republicano derrotó al demócrata Joe Biden en un estado conservador. El último demócrata en ganar una contienda presidencial en West Virginia fue Bill Clinton, en 1996. Hace cuatro años Trump derrotó a la demócrata Hillary Clinton en este estado por 42 puntos porcentuales, uno de sus mayores márgenes de victoria en la nación.

También cerraron los centros de votación en Ohio y Carolina del Norte.

(00:05 GMT): El presidente Donald Trump ha ganado en Kentucky, mientras que el candidato demócrata Joe Biden ha ganado en Vermont. Son los dos primeros estados en los que se declara un ganador para las elecciones presidenciales de 2020.

Kentucky es confiablemente conservador, mientras que Vermont es considerado uno de los estados más liberales. Trump gana ocho votos electorales con Kentucky, mientras que Biden se lleva tres por ganar Vermont.

(00:00 GMT): Cerraron las urnas en Georgia (que tiene 16 votos electorales) y partes de Florida, dos estados clave en estas elecciones presidenciales. También cerraron las votaciones en Virginia, Vermont y South Carolina. Georgia es un estado que solía ser un bastión para los republicanos pero que en esta elección los demócratas tienen la esperanza de poder ganar

(23:00 GMT): Cerraron los primeros colegios electorales de Estados Unidos, en concreto en los estados de Indiana y Kentucky. Al igual que los de Nueva York, Virginia y Maine, los centros de votación en estos dos estados habían abierto a las 06:00 de la mañana hora local (11.00 GMT).

Indiana, que define 11 votos electorales, y Kentucky, que tiene 8 votos electorales en juego, son dos estados históricamente inclinados hacia el lado de los republicanos.

Los centros de votación de los diferentes estados irán cerrando de manera escalonada en el resto de Estados Unidos, cuyo territorio abarca nueve husos horarios distintos.

(22:35 GMT): La directora de Comunicaciones de la Casa Blanca, Alyssa Farah, informó que el presidente Donald Trump estará viendo los resultados de las elecciones en el ala este de la Casa Blanca esta noche.

“El Presidente estará observando los resultados esta noche con los asesores superiores y miembros de la primera familia de la Casa Blanca. Está emocionado. Hemos hecho el trabajo, no hemos dado ningún voto por sentado, ha estado en la pista de reuniones con los votantes, haciendo hasta cinco eventos al día, y estamos listos para ver estos resultados”, dijo Farah durante una aparición en Fox Business, añadiendo que el mandatario está de “buen humor”.

Farah dijo que el gobierno espera algunos retrasos en los resultados, “especialmente en Pensilvania”, cuando se le preguntó sobre el recuento de votos en ausencia y por correo.

(22:00 GMT): El candidato presidencial demócrata Joe Biden habló con periodistas en Wilmington, Delaware, y aclaró que no se comprometería con un plan si los resultados de las elecciones no se aclaran para el final de esta noche. “Hay tanto en juego ahora mismo... Ya veremos. Si hay algo sobre qué hablar esta noche, hablaré de ello. Si no, esperaré hasta que los votos sean contados al día siguiente”, dijo el ex vicepresidente.

Consultado sobre si planea responder en caso de que el presidente Trump declare una victoria antes de que los resultados sean claros, Biden dijo que no siente la responsabilidad de contestar. “Depende de lo que diga y de cómo lo diga”, explicó.

(21:00 GMT): La bolsa de Nueva York continuó subiendo el martes luego de una apertura en positivo y cerró la jornada de la elección presidencial en Estados Unidos con una fuerte suba.

El Dow Jones Industrial Average ganó 2,06% a 27.480,03 unidades en tanto el tecnológico Nasdaq subió 1,85% a 11.160,57 puntos. De su lado, el índice ampliado S&P 500 ganó 1,78% a 3369,16 unidades. La semana pasada Wall Street tuvo su peor semana desde marzo.

(20:38 GMT): “Este día de elecciones todo está en juego. Nuestros trabajos. Nuestro cuidado de la salud. Ya sea que tengamos o no esta pandemia bajo control. Pero aquí está la buena noticia: hoy puedes elegir el cambio. Puedes elegir a Joe Biden y Kamala Harris. Ganemos esto”, tuiteó el ex mandatario demócrata Barack Obama junto a un video de su campaña en apoyo a quien fue su ex vicepresidente entre 2009 y 2017.

(20:10 GMT): el candidato presidencial demócrata Joe Biden habló en Filadelfia, Pensilvania, a una gran multitud en una calle que le aclamaba y le gritaba mensajes de apoyo. “Vamos a tener más votantes este año que en cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos”, advirtió, al explicar que le han informado que se espera el registro de más de 150 millones de votos en estos comicios.

También dijo que los votantes de entre 18 y 30 años están acudiendo en gran número y que “el 54% de los votos hasta ahora son de mujeres”.

(19:15 GMT): La candidata demócrata a la vicepresidencia de EEUU, la senadora Kamala Harris, habló con periodistas a su llegada al aeropuerto de Detroit. “Quiero recordarles a todos, obviamente, que las urnas cierran a las 8 de la noche”, dijo. “El camino a la Casa Blanca y el camino para determinar quién será el próximo Presidente de los Estados Unidos sin duda pasa por Michigan”, agregó.

Y respondió a una consulta sobre cuál sería su mensaje a los que están preocupados por los posibles disturbios de esta noche. “Tengan fe en el pueblo americano. Creo firmemente que nosotros - a quien sea que votemos - defenderemos la integridad de nuestra democracia y la transferencia pacífica del poder. Y que hay ciertas líneas que, sin importar por quién se vote, no se cruzarán”, dijo.

(18:55 GMT): Un juez federal ha ordenado al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) que compruebe en sus instalaciones de procesamiento si hay boletas no entregadas antes de las 15:00 ET (20:00 GMT) del día de las elecciones. El magistrado Emmet Sullivan ordenó registros en varios distritos del USPS, incluyendo áreas en estados clave de la batalla electoral, como Pensilvania central y Filadelfia, el sur de Florida y Arizona.

(18:25 GMT): Los estadounidenses tienen “derecho a conocer” el ganador el día de la elección, lanzó el presidente Donald Trump durante una visita a una sede de campaña del partido republicano en Virginia. “Deberíamos tener derecho a conocer quién gano el 3 de noviembre”, día de los comicios, insistió el mandatario, cuando el flujo masivo de votos anticipados podría retrasar el escrutinio y por lo tanto el anuncio de resultados.

(18:00 GMT): “Estamos en una batalla por el alma de la nación. Y ustedes tienen el poder final para determinar el resultado: su voto. Úsenlo”, tuiteó el ex vicepresidente Joe Biden, el candidato presidencial del Partido Demócrata. “Amigos, es hora de avanzar. Es hora de restaurar el alma de esta nación. Es hora de levantarse y recuperar nuestra democracia. Es hora de votar”, había escrito una hora antes en otro tuit.

(17:55 GMT): Más de 102 millones de estadounidenses han votado en todo el país antes de que se abrieran las urnas este martes, según una encuesta realizada a los funcionarios electorales por CNN, Edison Research y Catalist.

Fuente: Infobae.