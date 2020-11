Paliza de la policía francesa a un hombre negro: Macron se declaró "impactado"

El presidente francés Emanuel Macron se mostró insólitamente "impactado” por el video en el que se ve a tres policías franceses golpear durante 13 minutos a un afrodescendiente en París.

Hace tiempo que en la capital francesa, y en las principales ciudades del país galo, las calles arden cada tanto en los reclamos contra la xenofobia, en el centro de una nación de fuerte impronta multicultural entre otras cosas por su condición colonialista que sufrió, especialmente, África.

La víctima es Michel Zecler, un productor musical al que los policías querían detener por no llevar tapaboca.

DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l'agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d'insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

Tras la paliza, que fue acompañada por permanentes insultos, el hombre quedó 48 horas detenido.

El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, con una inexplicable duda, aseguró que los responsables "serán juzgados si se comprueba que han cometido algún delito".

Luego se supo que fueron temporalmente separados de la fuerza.

Entre otras figuras del deporte y el arte, el futbolista Kylian Mbappé, la estrella del PSG que será el sucesor del trono en el fútbol mundial en la era post Messi, reclamó castigo y el fin del racismo.

"Video insostenible. Violencia inaceptable. “Mi Francia para mí tiene valores, principios y códigos ... Mi Francia para mí no vive de mentiras Con corazón y rabia, en la luz, no en las sombras. Mi Francia está mezclada, sí, es un arcoíris Te molesta, lo sé, porque no te quiere como modelo. PAREN EL RACISMO", escribió.