Parame todo: querés saber si eres una persona tóxica, hace este test

Cotidianamente nos encontramos con personas que sea difícil o agotador al momento de tratar, y nos llenan de odio. Comúnmente ahora se la conocen como “tóxicas”, tú ¿conoces a alguno?.

Hay tipos de toxicidad diferente, mirá cuales son:

El narcisista conversacional

¿Alguna vez has estado hablando con alguien que te interrumpe constantemente? Tal vez deberíamos revisar la frase: ¿alguna vez has intentado hablar con alguien que no te deja hablar? A los narcisistas conversacionales les encanta hablar de sí mismos, o simplemente escucharse hablar. No te hacen ninguna pregunta, no esperan tus respuestas y no se callan.

El narcisista camisa de fuerza

Es alguien que quiere controlarlo todo y a todos a su alrededor. Quieren estar a cargo de lo que haces, lo que dices e incluso lo que piensas. Si no estás de acuerdo con algo de lo que dice no dejará de intentar convencerte de que él o ella tiene razón y que debes hacer lo que te dice.

El narcisista imán del drama

Algunas personas tóxicas son imanes para el drama. Siempre pasa algo. Siempre. Y, por supuesto, una vez que se resuelve un problema, surge otro. Quieren empatía pero no consejos. Si les ofreces ayuda y soluciones, parece que nunca quieren arreglar nada realmente, sino que lo único que hacen es quejarse continuamente.

El narcisista tanque

¿Qué hace un tanque? Lo aplasta todo a su paso. Siempre tiene la razón, no tiene en cuenta los sentimientos o las ideas de nadie más y se pone constantemente en primer lugar. Rara vez ven a los demás como iguales, y esto puede ser un desafío cuando intentan establecer una conexión amorosa.

¿Querés saber si eres tóxico/a?: cliquea en este TEST de Muy Interesante.