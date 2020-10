Machismo en las redes: duras críticas por el escote de la primera ministra de Finlandia

View this post on Instagram

Jouduin tu00e4nu00e4u00e4n poistumaan Eurooppa-neuvoston kokouksesta varotoimenpiteenu00e4. Aiemmin viikolla olin ollut samassa tilassa koronatartunnan saaneen kansanedustajan kanssa niin suuren valiokunnan ja ulkoasianvaliokunnan yhteiskuulemisessa kuin myu00f6s muualla eduskunnan tiloissa. Ruotsin pu00e4u00e4ministeri @stefanlofven edusti myu00f6s Suomea loppukokouksen ajan. ud83cuddeaud83cuddfa Jag var tvungen att lu00e4mna Europeiska ru00e5dets mu00f6te som en fu00f6rsiktighetsu00e5tgu00e4rd idag. Tidigare denna vecka hade jag deltagit i en gemensam utfru00e5gning av stora utskottet och utrikesutskottet tillsammans med en riksdagsledamot, som smittats av coronaviruset, och vistats u00e4ven i andra lokaler i riksdagen du00e4r ocksu00e5 han varit nu00e4rvarande. Sveriges statsminister Stefan Lu00f6fven representerade ocksu00e5 Finland under resten av mu00f6tet. ud83cuddeaud83cuddfa I had to leave the European Council meeting as a precautionary measure today. Earlier this week I attended the same meeting as a Member of Parliament who later was tested positive for COVID-19. Swedish Prime Minister Stefan Lu00f6fven represented Finland for the remainder of the meeting.