"Me ha echado la pandemia": Mujica finalmente renunció a la política

El expresidente y senador de Uruguay José "Pepe" Mujica finalmente se convirtió en un hecho en la mañana de este martes en Uruguay. Ya que el senado aprobó su salida con 27 votos a favor, en una sesión donde también anunció su salida el senador y exmandatario Julio María Sanguinetti, de 84 años.

En una carta leída ante el Senado, el mandatario uruguayo entre los años 2010 y 2015, afirmó que la crisis por el coronavirus había precipitado su determinación debido a que padece una enfermedad autoinmune.

"Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía. Me ha echado la pandemia", agregó.

Aclaró que no abandona la política sino "la primera fila. Me voy agradecido, con muchos recuerdos y honda nostalgia".

En su mensaje, el político que integró el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en la década del 60 del siglo pasado y que estuvo preso por casi 15 años, ha dicho que quiere transmitirle a los jóvenes que "triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae".

Mujica, quien ha ocupado un escaño en el Senador con intermitencias desde 2005, ya había renunciado a su curul en 2018, para tomarse "una licencia antes de morir de viejo". Sin embargo, tras esa pausa, volvió al Parlamento luego de ser el candidato más votado del Frente Amplio, coalición de izquierda oficialista, en las elecciones de 2019.