Un influencer que se hizo famoso negando la pandemia... ¡murió de coronavirus!

Dimitri Stuzhuk es un influencer fitness ucraniano que tomó gran notoriedad por ser un furioso detractor de las cuarentenas y los cuidados, alegando que el coronavirus era un invento.

Pero tras un viaje a Turquía, sucedió los peor: "Tengo coronavirus. Quiero compartir cómo me puse malo y advertir a todos: yo también pensé que no había Covid, hasta que enfermé. ¡La covid-19 no es efímera!"

El mismo medio que usaba para negar la pandemia fue usado para manifestar el horror de los contagios: "Está completamente lleno de gente, algunos están en el pasillo. ¡No hay comida, ni papel higiénico, ni cubiertos! Nadie me advirtió de esto".

Este mensaje fue lo último que publicó en su cuenta de Instagram, que sumaba más de un millón de seguidores, ya que falleció dos días después.

La ex mujer del influencer, Sofía Stuzhuk, confirmó la noticia: "Dima ya no está con nosotros. Hice todo lo que pude para que el padre de mis tres hijos viva. Sólo quedan recuerdos cálidos, tres niños hermosos y una experiencia valiosa. Qué amargo es para mí que no me escucharas sobre la salud. Pero siempre respetamos las elecciones del otro. Ya no estábamos juntos, pero no me duele menos. Lo siento mucho. Gracias por todo".