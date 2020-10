Mirá las impresionantes imágenes y condecoradas como las mejores de la vida salvaje

El prestigioso Museo de Historia Natural de Londres realizó una nueva edición, precisamente la 56, de la Wildlife Photographer of the Year (Las mejores imágenes del año de la vida salvaje).

A lo largo del año, un total de 49.000 fotógrafos mandaron su trabajo, pero tan solo 17 fueron las ganadoras. Mirá esta increíble galería:

'The Embrace'

Sergey Gorshkov y su fotografía de una tigresa siberiana abrazándose a un abeto son los ganadores del Wildlife Photographer of the Year 2020.

Sergey Gorshkov / Wildlife Photographer of the Year

'Eleonora's gift'

Esta imagen se ha hecho con el premio en la categoría de Talento emergente.

Alberto Fantoni / Wildlife Photographer of the Year

'Watching you watching them'

Fotografía ganadora en la categoría de Vida salvaje urbana Alex Badyaev / Wildlife Photographer of the Year

'Perfect balance'

En el Wildlife Photographer of the Year también ha habido espacio para los más pequeños. De hecho, ha sido el español Andrés Luis Domínguez Blanco el que se ha hecho con el premio en la categoría de Menores de 10 años. Andrés Luis Domínguez Blanco / Wildlife Photographer of the Year

'A tale of two wasps'

Estas dos avispas son las protagonistas de la imagen que se ha llevado el premio en la categoría de Invertebrados. Frank Deschandol / Wildlife Photographer of the Year

'Out of the blue'

¡Todo al azul! Así luce la imagen ganadora de la categoría Plantas y hongos. Gabriel Eisenband / Wildlife Photographer of the Year

'Life in the balance'

El español Jaime Culebras, con su fotografía Life in the balance, ha sido el ganador de la categoría Anfibios y reptiles. Jaime Culebras / Wildlife Photographer of the Year

'Great crested sunrise'

José Luis Ruiz Jiménez se ha hecho con el premio en la categoría de Pájaros. José Luis Ruiz Jiménez / Wildlife Photographer of the Year

'Show Business'

Instantánea ganadora en la categoría Fotoperiodismo (imagen individual). Kirsten Luce / Wildlife Photographer of the Year

'The fox that got the goose'

Liina Heikkinen ha sido la ganadora en la categoría entre 15 y 17 años y además se ha hecho con el Young Grand Tittle. Liina Heikkinen / Wildlife Photographer of the Year

'Etna's river of fire'

Este río de lava en el volcán Etna se ha alzado como el ganador de la categoría de Paisajes. Luciano Gaudenzio / Wildlife Photographer of the Year

'The pose'

Imagen ganadora en la categoría de Retrato animal. Mogens Trolle / Wildlife Photographer of the Year

'Backroom business'

Fotografía ganadora en la categoría de Fotoperiodismo (serie). Paul Hilton / Wildlife Photographer of the Year

'The last bite'

Imagen ganadora de la categoría de Fotógrafo de vida salvaje del año. Ripan Biswas / Wildlife Photographer of the Year

'A mean mouthful'

El premio en la categoría entre 11 y 14 años ha sido para esta fotografía de un pez payaso tomada por Sam Sloss. Sam Sloss / Wildlife Photographer of the Year

'When mother says run'

Imagen ganadora de la categoría Mamíferos. Shanyuan Li / Wildlife Photographer of the Year

'The golden moment'