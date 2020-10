¿Tenes un hámster?: mirá las 15 enfermedades o problemas que pueden tener

Hace poco que te has hecho con un hámster, te has aprendido al dedillo los cuidados que debes proporcionarle, la alimentación idónea, la dosis de ejercicio perfecta para estar sano y cómo debe ser su casita para que esté muy cómodo. El siguiente paso es conocer las enfermedades que pueden afectarle para así conocer los síntomas y actuar en consecuencia. De todas formas, si en algún momento notas que tu animal está raro o hace cosas extrañas, no lo dejes y llévalo al veterinario. Él es el único capacitado para diagnosticar y el que mejor puede prescribir lo necesario para curar. Y tenlo claro, cuanto antes se atiendan las posibles enfermedades, más rápida y mejor solución tendrán.

Los hámsteres pueden sufrir múltiples enfermedades, la mayoría muy similares a las patologías que nos afectan a los humanos. Así, estos pequeños y adorables roedores pueden resfriarse. Sí, has leído bien. Los hámsteres estornudan, pueden tener dificultades respiratorias y hasta sibilancias en el pecho si se resfrían. También pueden sufrir diabetes, de hecho, las razas enanas como los hámsteres rusos y los chinos están predispuestas genéticamente a padecer esta enfermedad. En los hámsteres dorados esta patología puede aparecer con los años. Del mismo modo que las personas diabéticas pueden llevar una vida perfectamente normal siguiendo unas determinadas pautas y cuidados, un hámster diabético puede vivir bien si se cumplen a rajatabla las indicaciones del veterinario.

Además de las patologías compartidas con humanos, los hámsteres pueden verse afectados por enfermedades propias de los roedores como la cola mojada y afecciones relacionadas con la dentición. La cola mojada es una infección que desencadena tal diarrea que al animal se le moja la cola.

En cuanto a los problemas de dentición, debes saber que a los hámsteres les crecen los dientes sin parar, por lo que deberán contar con objetos especialmente pensados para ellos que puedan roer. Unos dientes excesivamente largos no dejarán que el animal coma.

Ahora que ya conoces un poco más las enfermedades que puede sufrir tu roedor, te contamos qué otras afecciones deben ponerte en guardia, sus síntomas y, lo más importante, la necesidad de que acudas rápidamente a vuestro veterinario de confianza.

Enfermedades que puede sufrir un hámster

Cola mojada

La enfermedad de la cola mojada es una infección que pueden sufrir los hámsteres y que trae consigo una importante diarrea. El animal expulsa desechos de color blanco y muy aguados, que mojan su cola, de ahí el nombre de esta patología.

Resfriados

Quizá te sorprenda pero un hámster también puede resfriarse. Si estornuda, le cuesta respirar o incluso tiene sibilancias y la nariz húmeda, es posible que esté enfermo. Evita que su jaula esté a merced de una corriente de aire y no lo bañes.

Diabetes

Los hámsteres enanos están predispuestos genéticamente a padecer diabetes. Los síntomas típicos de esta enfermedad son: el animal bebe una cantidad excesiva de agua, orina muchísimo, duerme más, adelgaza…

Ácaros

Si ves que el hámster no deja de rascarse, puede ser que esté infestado de ácaros. Los ácaros son parásitos muy, muy pequeños que pueden alojarse en la piel del animal y que le producen picor.

Dientes muy grandes

Los dientes del hámster están continuamente creciendo y es necesario frenar este proceso con accesorios que el animal pueda roer, para que pueda seguir alimentándose.

Se le caen las uñas

Cuando un hámster tiene las uñas débiles o incluso llegan a caérsele, es probable que sea síntoma de que le falta proteína en su dieta.

Tiña

Que el hámster presente calvas en su pelaje puede ser síntoma de que tiene tiña. La tiña es una infección cutánea provocada por un hongo y se presenta en forma de parches rojos, con relieve y descamados que pueden supurar, calvas y uñas descoloridas.

Conjuntivitis

Es la inflamación de la membrana conjuntiva del ojo. Los síntomas pueden variar pero los más comunes son: enrojecimiento, lagrimeo, legañas, aumento de los ganglios…

Alergia

Las alergias alimentarias y a determinadas sustancias pueden ponerse de manifiesto porque al hámster se le enrojece y seca la piel, le salen llagas o se le cae el pelo.

Estreñimiento

Es posible que si el hámster está estreñido, tenga malestar abdominal y deje de comer. Se puede producir por una dieta inadecuada pero también por estar en corriente o en un sitio húmedo.

Cálculos en la vejiga

Los síntomas de los cálculos son: dificultad para orinar, orina con sangre y lógicamente dolor.

Cataratas

Las cataratas pueden aparecer con la edad y el animal perderá visión. Su cristalino se enturbiará y puede llegar a volverse blanco.

Accidente cerebrovascular

Si ves que tu hámster, ya mayor, se levanta una mañana sin equilibrio y con la cabeza inclinada a un lado, puede ser que haya sufrido un accidente cerebrovascular durante la noche. Llévalo al veterinario sin dilación.

Infección del útero

Se presenta bajo secreciones y orina con sangre e hinchazón abdominal.

