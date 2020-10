Crisis en España por el rebrote de coronavirus: medidas estrictas y disputa con Madrid

España atraviesa una nueva crisis por el rebrote de coronavirus y, frente a ello, las autoridades nacionales definieron medidas estrictas que deben ser cumplidas en un plazo de 48 horas. Sin embargo, Madrid presenta oposición ante la rigurosidad ya que considera que la situación epidémica está mejorando y aduce graves perjuicios económicos.

El gobierno de ese país anunció la noche del miércoles esta orden, aprobada por 13 de las 19 regiones y ciudades autónomas de España, que en la práctica amplía a la capital, de 3,2 millones de habitantes, y otros municipios restricciones ya vigentes desde la semana pasada en algunas zonas de la región de Madrid, epicentro de la epidemia en el país y la región europea donde la segunda ola de coronavirus se está expandiendo con mayor rapidez.

Pero el ejecutivo regional de Madrid, que dirigido por la derecha mantiene un pulso con el gobierno central de izquierda, rechazó el plan del ejecutivo, que impone medidas más estrictas a la movilidad y límites a las reuniones sociales en la capital y sus suburbios, profundizando una confrontación interna en torno a las acciones contra la pandemia.

Ni Madrid ni su gobierno autónomo están en rebeldía, subrayó la presidenta regional, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, que acatará “todas las órdenes” del Ejecutivo de la nación. Sin embargo, ha avisado que irá a los tribunales.

“Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las ordenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase”, dijo este jueves Díaz Ayuso, en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, dirigiéndose al PSOE.

El gobierno de Sánchez desea que Madrid adopte medidas más estrictas no sólo focalizadas en los vecindarios de clase trabajadora, como ocurre con las actuales restricciones en las partes de la ciudad que tienen las tasas de contagio más altas. Pero el gobierno de centro-derecha de Madrid se resiste a una restricción parcial de actividades en toda la ciudad con el argumento de que no desea mayores daños a la economía.

Díaz Ayuso dijo que su gobierno buscará “defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas” porque sino se volverá a esas “colas del hambre y del paro” que la izquierda multiplica “por defecto”.

La orden del gobierno central pide imponer las restricciones si se dan varios criterios epidemiológicos, entre ellos una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, que se cumplen en la capital y otros nueve municipios madrileños. Otros requisitos para aplicar las nuevas restricciones son una tasa de positivos superior al 10 % en las pruebas de diagnóstico PCR y más del 35 % de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes de covid-19, condiciones que, por ahora, se dan solo en Madrid y varios grandes municipios de su región.

No obstante, el gobierno regional acusó al ejecutivo español de omitir los indicadores de salud que mostraron una estabilización en los brotes en la región de Madrid.

Las medidas

Las nuevas medidas de control de movimiento y actividad deberán entrar en vigor en un plazo máximo de 48 horas; esto es, la noche del viernes próximo.

Aparte del control de movilidad, se limitan a seis personas --si no conviven entre ellas-- las reuniones familiares o sociales, tanto en lugares públicos como privados.

El aforo máximo en los lugares de culto será de un tercio, con una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.

También se reduce al 50 % el aforo máximo de los locales comerciales y servicios abiertos al público, que cerrarán no más tarde de las 22:00 horas como norma general.

Los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas no podrán superar el 50 % de su capacidad en espacios interiores y del 60 % en exteriores, en tanto que el consumo en barra no estará permitido.

Fuente: Infobae