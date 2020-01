¿Por qué el extraño maullido de este gato se volvió viral?

Elizabeth Opdycke (22) no dudó en registrar el momento con un video, el cual subió a su cuenta de Tik Tok y rápidamente se volvió viral. En la grabación se puede escuchar cómo el felino alzó la voz y comenzó a hacer ruidos que sonaban más como un grito humano o de otro animal en lugar del ronroneo de un gato.

La dueña del felino aseguró que nunca escuchó a Clark gritar de esa forma frente a ella y comentó que el sonido que emitía el gato sonaba como si estuviera gritando el nombre de su esposo, Michael. Asimismo agregó: “Al principio no estaba segura de lo que estaba diciendo, pensé que solo estaba gritando para llamar la atención de alguien”.

Clark, el gato de Opdycke.

La dueña del animal junto a su esposo Michael.

“Le grito a mi esposo al otro lado de la casa todo el tiempo, así que pensé: ‘¿Por qué Clark no lo haría?’“, reflexionó. Sin embargo, los usuarios comentaron en el video que parecían ser graznidos de una gallina.

La dueña del animal advirtió que Clark solamente maullaba de esa forma cuando Michael no estaba en la habitación o ni siquiera en la casa. “Desde entonces me di cuenta de que solo llama así cuando cree que mi esposo está fuera de la casa, lo que me hace pensar que realmente lo está llamando”, concluyó.