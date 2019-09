Arrestaron a una nena por hacer "berrinches" en la escuela

Kaia Rolle, una piba de 6 años, fue esposada y enviada a un centro de detención juvenil después de golpear a un empleado de una escuela primaria en Florida, Estados Unidos, informaron medios locales.

El llamativo suceso tuvo lugar en el colegio "Lucious and Emma Nixon Elementary", de la ciudad de Orlando. "Comenzó a portarse mal en el aula", aseguraron trabajadores del lugar a la policía.

La maestra de la menor decidió enviarla a las oficinas de la institución, donde sufrió un ataque de nervios. Cuando un empleado intentó tranquilizarla, agarrándola de las muñecas, la niña lo golpeó raudamente.

Dennis Turner, agente escolar del centro educativo, decidió esposar a la niña y la trasladó al Centro de Evaluación de Menores en Orlando por "agresión".

En ese centro le tomaron las huellas dactilares y le hicieron las fotografías policiales, para incredulidad de su abuela Meralyn Kirkland, según relató al canal local de noticias WKMG.

Kirkland excusó el comportamiento de su nieta, que fue liberada y se encuentra en casa con la familia, al asegurar "estaba mal descansada", como consecuencia de una apnea del sueño.

"Ella tiene una condición médica que estamos trabajando para resolver", dijo la mujer al agente Turner cuando pudo hablar con él. "Entonces él me dice: 'Bueno, yo tengo apnea del sueño y no me comporto así'".