Un hombre enorme "tumbó" a una mujer porque sus perros peleaban: mirá el video

Guadalupe, una mujer de 24 años, se encontraba paseando a sus mascotas en la Colonia 5 de Mayo de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, cuando su vecino Antonio Gómez la empujó violentamente y le provocó múltiples heridas.

En diálogo con medios locales, la mujer relató: "Al momento que yo iba de regreso, crucé la calle, lo ví y me detuve por un instante pero sus animalitos se me acercaron. Mis perros igual se alejaron, pero él me pegó un trancazo y me lanzó hacia el pavimento. Perdí el conocimiento".

De nuestro inbox



uD83DuDE21 COBARDE REACCIÓN. HOMBRE AGREDE A MUJER Y SU #PERRO



Hombre” empuja y golpea a la dueña del canino que termina proyectada contra el piso. pic.twitter.com/vLGt7OnZK0 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) September 8, 2019

Luego de recuperar su consciencia, la mujer se puso de pie, junto a sus mascotas y abandonó el lugar. Por su parte, el sujeto se mantuvo algunos segundos rondando por la zona.

Cuando Guadalupe llegó a casa de su padre, llamó a la Policía. Sin embargo, agentes de seguridad encontraron al agresor y caminaron a su lado sin retenerlo. Al momento, los oficiales son investigados por una posible omisión de protocolo. Mientras, el agresor continúa libre.

"Yo quiero que lo detengan, no me siento segura en la calle, estoy faltando al trabajo. Toda mi vida ha cambiado", concluyó la mujer en declaraciones a la prensa.