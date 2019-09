¡Qué paliza! Una mujer persiguió y golpeó a un hombre en el subte, y la grabaron

Las instalaciones del metro de la Ciudad de México fueron el escenario de una pelea entre una mujer y un hombre, que fue registrado en varios videos por usuarios del transporte púbico en la estación Romeo Rubio de la Línea B.

En las imágenes se ve como un hombre y una mujer intercambian insultos, ya que aparentemente éste la había agredido dentro de las instalaciones.

"¡Yo no estoy diciendo nada!", le reclamó el joven, que viste una camisa de cuadros, mientras la mujer lo perseguía y lo insultaba. A lo que ella respondió: "¡Tú me diste!", "¡Eres puto!" y "¿Por qué no te metes con un güey?", entre otras cosas.

"¡Eres una mujer! No te quiero pegar", le contestó el chico, que tras esquivar varios golpes tropezó y cayó al interior de un vagón, que se encontraba lleno. En ese momento, la mujer aprovechó que el hombre estaba en el suelo para ponerse encima suyo y golpearlo.

La hija de la mujer, una nena chiquita, lloraba mientras su madre seguía golpeando a su supuesto agresor. A lo largo del video, el joven intentó calmar en todo momento a la mujer. Sin embargo, llega un momento en el que comienza a responder con golpes. En ese instante varios usuarios deciden intervenir, y finalmente termina la pelea.