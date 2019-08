Tiró electrodomésticos por un barranco, lo filmó y perdió su trabajo

View this post on Instagram

La Guardia Civil denuncia a la empresa del trabajador que arroju00f3 la nevera. La persona que aparece en el vu00eddeo es un trabajador de una empresa de gestiu00f3n de residuos de aparatos elu00e9ctricos y electru00f3nicos de Olula del Ru00edo (Almeru00eda) Se estu00e1 investigando si la empresa podru00eda haber cometido unu00a0delito contra el medio ambiente durante diez au00f1os. El trabajador de una empresa de gestiu00f3n de residuos de aparatos elu00e9ctricos y electru00f3nicos difundiu00f3 el vu00eddeo en redes sociales. En el mismo se le puede ver lanzando una nevera por un barranco de un monte de lau00a0Comarca de Almanzora (Almeru00eda). La Guardia Civil identificu00f3 al trabajador asu00ed como el vehu00edculo, al cual se le veu00eda la matru00edcula en el vu00eddeo, como el de una empresa que realiza la distribuciu00f3n de electrodomu00e9sticos. Recogieron los electrodomu00e9sticos del monte donde los lanzaron. Los agentes pudieron comprobar que los electrodomu00e9sticos que se lanzaron ladera abajo, ya se habu00edan recogido. No gestionaban los residuos de los aparatos elu00e9ctricos. Se realizu00f3 una inspecciu00f3n a la empresa, comprobando que tenu00edan unas 50 lavadoras en un patio y unos 20 frigoru00edficos bajo techo. En la empresa no existu00eda ningu00fan contenedor para depositar los electrodomu00e9sticos. Preguntados los dueu00f1os por la entrega de los aparatos a un gestor autorizado,u00a0no pudieron aportar ningu00fan justificante en los diez au00f1os que llevan realizando esta actividad. La Guardia Civil levantu00f3 acta, tanto al trabajador del vu00eddeo, como al dueu00f1o de la empresa, por incumplimiento de la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos. Se continu00faa la investigaciu00f3n para comprobar si existe un delito medioambiental.