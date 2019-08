BMW presenta el auto más negro del mundo: absorbe la luz

La marca automotriz alemana BMW ha presentado este miércoles su último modelo de crossover X6 de tercera generación en un color inusual, que sin duda dejará boquiabiertos a los fanáticos del estilo mate.

Se trata de la nueva pintura más negra del mundo, vantablack, que hace al ojo humano percibir un objeto tridimensional como plano, dándole un aspecto irreal, como si estuviera mirando en un agujero negro.

Vantablack, un acrónimo de 'Vertically Aligned Nano Tube Array' (bloque de nanotubos alineado verticalmente, en español), fue desarrollado por la empresa Surrey NanoSystems originalmente para aplicaciones aeroespaciales, como, por ejemplo, cámaras altamente sensibles que necesitan una mínima interferencia de luz para detectar estrellas distantes, informa la revista Automobile. Compuesto por nanotubos de carbono 5.000 veces más delgados que un cabello humano, vantablack absorbe casi el 99% de la luz y refleja casi cero, por lo que los objetos pintados con esta substancia se perciben como bidimensionales.

De acuerdo con los reportes, en el 2017 la pintura completamente negra ingresó al mercado libre y artistas, arquitectos y diseñadores comenzaron a utilizarla en sus proyectos. Ahora, por primera vez, se ha aplicado a un automóvil y en septiembre el BMW X6 Vantablack aparecerá ante los visitantes del Salón del Automóvil de Frankfurt (Alemania).

Lamentablemente, los desarrolladores admiten que Vantablack aún no es adecuado para el uso industrial, ya que la pintura no es lo suficientemente resistente al estrés mecánico. Así, por ejemplo, puede deteriorarse después del lavado. No obstante, los especialistas de Surrey NanoSystems están trabajando para resolver este problema.

RT