Video viral: un pato 'buena onda' le devuelve la sandalia a un chico

Los animales sorprenden con sus acciones. En Filipinas, un patose aventuró en un pozo de tierra y cumplió con una misión difícil: le devolvió la sandalia a un chico que acababa de conocer.

Una vecina de la provincia filipina de Quezón se encontraba caminando por la zona cuando captó el curioso momento: el nene, arrodillado, mira su ojota con detenimiento.

Mientras tanto, el animal, con la ayuda de su pico, logra sujetarla después de intentarlo varias veces y con mucho esfuerzo le lleva el "premio" al chico.

Instante. Le da la ojota. (Foto: captura de pantalla).

"La situación me atrapó completamente. Fue maravillosa, la disfruté mucho. Le pregunté a la gente si el nene conocía al ave, pero me dijeron que no", aseguró la testigo Myla Aguila en la publicación del video en Facebook, que superó las 600 milreproducciones.

Como la mujer quedó estupefacta y marcada por el hecho, emprendió una búsqueda para dar con el paradero del "héroe" anónimo.

Vecina. Con el protagonista de la historia. (Foto: captura de pantalla).

Al final, lo encontró y se sacó una foto con el protagonista de la historia. "El increíble pato y la autora de la filmación", posteó en su red social. Un usuario le escribió: "Precioso, es un pato muy especial. Bendiciones y felicidades".

¿Es el pato más inteligente del mundo? No es posible determinarlo, pero sin dudas que su acción fue impresionante y dejó perplejos a todos.

Fuente: Clarín