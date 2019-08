Incendio en Amazonas: para Bolsonaro, "esta crisis solo le interesa a los que quieren debilitar a Brasil"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mostró este domingo un tono más conciliador con respecto a la preocupación internacional por los incendios en el Amazonas, aunque mantuvo sus críticas y dudas sobre el origen del fuego.

"Somos una de las democracias más grandes del mundo, comprometidos con la protección ambiental y respetamos la soberanía de cada país", escribió en su cuenta de Twitter. El mandatario considera que el cuidado de la amazonía brasileña corresponde únicamente a su gobierno, por lo que denuncia como intromisión las expresiones de líderes extranjeros.

"¡Mi gran agradecimiento a las decenas de líderes que me escucharon y nos ayudaron a superar una crisis que solo interesaba a los que quieren debilitar a Brasil!", añadió. En días previos, comentó que los incendios podrían haber sido ocasionado por ONGs de cuidado ambiental, que suelen condenar sus políticas de relajación de normas ecológicas.

"Desde el principio busqué el diálogo", expresó Bolsonaro. El mandatario acompañó su mensaje con un video que captó una charla de líderes del G-7, celebrado este fin de semana en Francia. Si bien el contenido no es sensible, la forma en la que el video fue cortado da la impresión de haber captado una escena no permitida.

Allí, la canciller alemana, Angela Merkel, expresó a Emmanuel Macron, uno de los mayores críticos de Bolsonaro, que llamaría al presidente brasileño "la semana que viene, para no dar la impresión de que estamos contra él". Acto seguido, el premier británico, Boris Johnson, acotó: "Sí, creo que eso es importante".

Los países del G7, reunidos en una cumbre en el sur de Francia, se pusieron de acuerdo para ayudar a los países afectados por los incendios que asolan la Amazonia "lo más rápido posible", anunció Macron este domingo.

Las críticas del líder francés y las respuestas de Bolsonaro han puesto en riesgo la viabilidad del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

"La Amazonía es nuestro bien común", manifestó el presidente francés, Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre, quien llamó a una "movilización de todas las potencias" para sofocar las llamas que devoran la Amazonía, considerada vital para el futuro del planeta.

Macron rechazó además las críticas sobre una eventual injerencia en asuntos soberanos de otros países, y recordó que Francia es "uno de los nueve países amazónicos" a causa de la Guayana, territorio francés localizado en el noreste de Sudamérica.

Quien también se pronunció este domingo fue el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, a través de su cuenta de Twitter. En su mensaje, compartió una foto de la tapa del libro "Psicosis ambientalista", con el siguiente mensaje: "En 2007 el mar se elevaría 59cm hasta el año 2100. Ya en 2013, la misma agencia de la ONU dijo que aumentaría a 98 cm. ¿Es esta la misma base científica que "el 20% del oxígeno del mundo proviene del Amazonas"? Buscar! Buscar! Ver la fuente! De lo contrario, seguirás siendo un peón en este tablero".

Fuente: Infobae