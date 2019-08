¿Entró a la cuenta bancaria de su pareja desde el espacio? La NASA investiga algo inédito

La astronauta estadounidense Anne McClain fue acusada de usurpación de identidad y de acceso irregular a la cuenta bancaria de su ex esposa desde la Estación Espacial Internacional (ISS), donde estaba realizando una misión de seis meses. Según informó The New York Times, el caso sería el primer delito cometido en el espacio.

En pleno proceso de divoricio, la ex pareja de McClain, Summer Worden, presentó una denuncia ante la inspección general de la NASA tras haberse dado cuenta de que la astronauta había accedido a su cuenta bancaria sin su permiso.

Aún es más, en las últimas horas trascendió que los problemas de la pareja surgieron cuando McClain pretendía obtener los derechos de maternidad compartida sobre el niño, pero su esposa no lo permitía.

Según el abogado de la astronauta, la mujer habría accedido a su identidad bancaria para proporcionar apoyo financiero al hijo de 6 años de Worden. Considera que la denuncia fue parte de un plan de su ex esposa para quedarse con la tenencia del nene.

Además, mencionó que ya lo había hecho con anterioridad y que su ex esposa jamás estuvo en desacuerdo con ello.

El descargo de la astronauta en Twitter.

Por su parte, McClain negó las acusaciones a través de su cuenta de Twitter y contó que pasó por una "separación dolorosa" y que no hablará sobre las acusaciones hasta finalizada la investigación.

También la NASA respondió a las afirmaciones hechas contra McClain. La agencia elogió sus logros profesionales al tiempo que afirmó que no pueden comentar sobre asuntos personales.

"La Teniente Coronel Anne McClain tiene una exitosa carrera militar, realizó misiones de combate en Irak y es una de las principales astronautas de la NASA. Hizo un gran trabajo en su más reciente misión de la NASA a bordo de la Estación Espacial Internacional. Al igual que con todos los empleados, la NASA hace no hara comentarios sobre asuntos personales o de personal ", establecieron funcionarios de la agencia espacial civil en un comunicado.

Fuente: Crónica.