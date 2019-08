El insólito caso de la espía que vivió una doble identidad por 29 años

Tracy Foley parecía una mujer normal, una canadiense viviendo en Boston, trabajando en bienes raíces, casada y con dos hijos adolescentes, sin embargo una gran parte de esta vida era falsa: en realidad era una espía rusa que mandaba información trascendente al gobierno soviético.

Elena Vavilova trabajó durante más de 20 años bajo esta identidad al lado de su esposo, quien en la vida real sí era su pareja y también era espía ruso, su nombre real es Andrei Bezrukov, aunque usaba el nombre de Donald Heathfield. Ni siquiera sus hijos sabían la verdad.

Vavilova y Bezrukov fueron arrestados en su casa de Boston en 2010, parte de un grupo de diez espías rusos detenidos por el FBI, la mayoría de ellos ilegales que vivían en los Estados Unidos como estadounidenses o canadienses comunes.

Fueron deportados a Rusia en un intercambio de espías que incluyó a la favorita de los medios, la famosa Anna Chapman, además también estaban involucrados cuatro rusos acusados ​​de espiar pero para Estados Unidos, es decir, trabajar como agentes dobles, incluido Sergei Skripal, quien fue infamemente envenenado en Salisbury el año pasado.

Su historia fue inspiración para la serie televisiva de la productora Fox,"The Americans" donde personifican al matrimonio de Philip y Elizabeth (que interpretan los actores Matthew Rhys y Keri Russell) que a su vez retratan las vidas de Elena Vavilova y Andrei Bezrukov.

Además Vavilova escribió un relato ficticio de su carrera de espía, el libro se llama "The Woman Who Can Keep Secrets" (La mujer que puede guardar secretos), y en una reciente entrevista para The Guardian reveló cómo fue vivir esta doble vida, qué representó para ella y su opinión actual de la política rusa.

El libro ofrece una visión poco frecuente del programa de "ilegales" (como el gobierno los denominó en clave al expulsarlos en 2010), que fue creado por la Unión Soviética pero continuó en la Rusia moderna.

Sus personajes, al igual que Vavilova y Bezrukov, son una pareja que se reúne en la Universidad de Tomsk en Siberia en la década de 1980, son reclutados por el KGB en el programa de alto secreto y pasan años entrenando antes de ser enviados a Canadá y los EE UU.

"Un espía tiene que ser un actor, pero un actor que no necesita un público o un escenario, y no requiere la aprobación de los demás", señaló Elena Vavilova, para el portal informativo mientras bebe un capuchino en un café de Moscú.

La capacitación de sus personajes, y que muy probablemente lo haya sido en la vida real, incluye largas horas de lecciones de idiomas para imitar acentos nativos; evadir vigilancia, codificación y otras actividades de espionaje; y un período de vivir en una casa de campo en las afueras de Moscú se preparó para imitar un hogar en los Estados Unidos, para ayudar a los jóvenes siberianos que nunca antes habían viajado a aprender sobre la vida occidental.

En la vida real, Bezrukov y Vavilova se casaron en la Unión Soviética antes de partir, pero se fueron a EEUU por separado a fines de la década de 1980, organizaron una reunión en Canadá, comenzaron a "salir" y luego se casaronpor segunda vez, esta vez usando sus nuevas identidades canadienses.

Nunca hablaban ruso juntos. Vavilova habla un inglés perfecto, aunque con un notable acento eslavo. Durante su vida en EEUU, afirmó ser de origen francés canadiense para explicar el acento.

Los espías deben ser alguien de aspecto promedio, aseguró, que no llamen la atención y no requieran aprobación externa. Durante los últimos años antes de los arrestos, cuando la pareja vivía en Boston, Vavilova trabajó como agente inmobiliario, mientras enviaba mensajes codificados regulares a sus superiores en Moscú.

Gran parte del libro está dedicado a cómo la pareja manejó la vida con sus dos hijos.Los hijos de Vavilova y Bezrukov, Alex y Tim, tenían 16 y 20 años respectivamente cuando el FBI hizo sus arrestos en 2010, y ambos creían que sus padres eran canadienses comunes.

Y aunque sí era una espía encubierta, esa vida estaba alejada del glamour, operaciones riesgosas y asesinatos a sangre fría como se apreció en la serie "The Americans", en realidad poco de la historia de televisión se parecía mucho a lo que ella vivió.

"Después de ver 'The Americans', pensé: 'Bueno, ese no es el trabajo real y no es así'". Aseguró que el programa captó bien los flashbacks y los dilemas psicológicos que enfrentan los ilegales, dice, pero el sexo y el asesinato mostrados no fueron parte de su trabajo. Vavilova y Bezrukov no usaron violencia ni disfraces. El objetivo era crear un personaje totalmente creíble que viviría una vida principalmente "normal".

"Si un día vienes y haces algo como James Bond, entonces se acabó, no puedes mantener una vida más larga y trabajar haciendo eso. La gente piensa que siempre está al límite, pero en realidad la mayor parte es muy rutinaria y muy aburrida ".

Ella admite que su preparación involucró entrenamiento con armas y karate, pero dice que nunca tuvo que usarlo en el campo: "Lo mejor para lo que es bueno es la confianza en sí mismo. Al principio, si no te sientes cómodo en ciertos vecindarios, sabes que al menos puedes hacer algo y recordar algunos movimientos y escapar de un ladrón o alguien que te ataque".

El FBI descubrió el grupo porque Estados Unidos había convertido a Alexander Poteyev, el jefe adjunto del programa de "ilegales" de Rusia, quien escapó poco antes de la captura y ahora vive escondido en los Estados Unidos.

Vavilova confirma que conocía a Poteyev personalmente, pero dice que no está segura de si su decisión de trabajar para Washington fue motivada por dinero o ideología.

Después del intercambio de espías de 2010, el entendimiento general fue que el grupo había logrado poco valor de inteligencia, pero Vavilova afirma que este no era el caso. "Por supuesto que no puedo hablar de eso, pero sé lo que estábamos haciendo, y no importa lo que digan los demás", dice.

A su regreso a Rusia, los "ilegales" fueron invitados al Kremlin para encontrarse con Vladimir Putin. Bezrukov ahora tiene un trabajo como profesor en una universidad de Moscú y una función de asesoramiento en una compañía petrolera rusa. Vavilova también tiene una función de consultoría en una empresa, aunque no da detalles y no quiere discutir la política rusa actual.

Sin embargo, admite que partes del regreso a casa fueron difíciles. Ella abandonó la Unión Soviética en la década de 1980 durante la perestroika, los intentos de Mijail Gorbachov de reformar el país, y regresó a la Rusia de Putin, donde dos décadas han cambiado a Moscú más allá del reconocimiento.

"No sabía nada sobre la cultura contemporánea, y solo cuando volvimos descubrimos las principales figuras políticas de la época. La única noticia que teníamos sobre Rusia eran artículos cortos que vimos en CNN. Es muy extraño descubrir que en realidad no conocemos nuestra propia historia".

En muchos sentidos, ella sigue siendo patriota de la Unión Soviética hoy. "Crecí durante la época soviética, así que esa era mi vida, lo que sabía, en lo que creía y lo que pensaba que era una sociedad justa, por lo que esto no ha cambiado realmente", dice ella. Sí, tal vez no fue perfecto, pero ninguna sociedad es perfecta".

