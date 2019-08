El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, informó que tiene un tumor

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez (foto), informó en conferencia de prensa que en un estudio tomográfico de rutina se le encontró “un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se pueda tratar de un proceso maligno”. Vázquez dijo que, de ahora en más, la información referida a su diagnóstico, pronóstico y pasos a seguir será brindada por su médico personal, Mario Zelarayan.

El hallazgo “obliga a que me tenga que realizar estudios complementarios que requerirán uno o dos días de internación, a lo sumo”, agregó el mandatario. Con esos estudios se va a elaborar un “diagnóstico definitivo, un pronóstico” y se conocerán “los eventuales tratamientos que quizás me tenga que hacer”, agregó.

Vázquez aseguró que tanto los chequeos como los eventuales tratamientos se los va a realizar en Uruguay. “Tenemos un cuerpo médico de excelencia, con tecnología de primera, e instituciones acordes a lo que se necesita en situaciones como ésta”, destacó.

“Me siento perfectamente bien, no he tenido ningún síntoma ni signo atribuible a esta situación”, agregó el presidente, que enviudó el 31 de julio, antes de señalar que se trató de “un hallazgo imagenológico producto de los estudios periódicos que me hago y que es bueno que todo ciudadano se haga".

Al anuncio, que el mandatario hizo público en la Torre Ejecutiva de Montevideo, asistió gran parte del gabinete, autoridades militares e incluso la vicepresidenta del país, Lucía Topolansky. Vázquez, médico oncólogo que declaró la guerra al tabaco en Uruguay, cumple desde 2015 su segundo mandato presidencial, que culmina en marzo de 2020.

