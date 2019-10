El plantel del club más importante de Chile se suma a las movilizaciones

Esteban Paredes ha sido uno de los futbolistas que se ha manifestado a raíz de las protestas que se han desarrollado en el país. El capitán de Colo Colo se ha referido al conflicto a través de sus redes sociales, en las que ha apoyado las demandas, y hace algunos días dio su punto de vista ante la consulta de La Tercera sobre el tema. “Me interesa mucho el tema ya que como país estamos muy mal y el gobierno no hace nada para levantarlo. Lo único que quiero es que ojalá salga todo bien por nuestro país”, declaró esa vez.

Ahora, lo hace directamente. E incluso revela que el plantel del Cacique analiza sumarse a las movilizaciones como colectivo, más allá de algunas participaciones individuales como las de Iván Morales, Carlos Carmona y Andrés Vilches, entre los jugadores, y el técnico Mario Salas.

“La reflexión mía y, obviamente, la del plantel, es de una profunda pena por lo que estamos pasando por el país, por todo lo que ha pasado, por todos los desmanes que se han producido y la verdad que no le vemos solución al tema. Es una pena muy grande, una lástima. Nosotros estamos con la gente. Si bien no compartimos la forma de los incendios, los saqueos, sí queremos que sea un Chile mejor, que tenga beneficios para la gente, que es lo que está buscando. Es de mucha pena y de mucho dolor lo que está pasando.”, dijo el Tanque, goleador histórico del fútbol chileno, a radio ADN.

En ese contexto, manifiesta que el plantel albo analiza sumarse a las manifestaciones. “No tan solo nosotros como institución, como Colo Colo, que representa al pueblo sino que uno ve las imágenes y se acerca gente de la U, de Católica y todos por un mismo bien. Lo comentamos ayer, estuvimos analizando el tema para poder ir a manifestarnos nosotros también como equipo. ¿Por qué no? ¿Por qué no ir y apoyar a toda esa gente que lucha día a día, que se levanta a las cinco de la mañana. Lo hemos pensado, lo hemos pensado y creo que vamos a tener pronta respuesta para así apoyar a lo que está sucediendo”, explica.

“Estaban todos de acuerdo, la mayoría estaba de acuerdo. Si bien hay muchos de nosotros que tenemos familias que también se levantan a las cinco de la mañana y la verdad que por eso tenemos que salir todos a tratar de poder tener una presencia para que así el pueblo se manifieste junto con nosotros, que es lo que tenemos que hacer para estar mejor el día de mañana”, sostiene, para mayor abundamiento.

“A nosotros nos sigue mucha gente y también podríamos tener algún vocero y poner nuestras inquietudes y también llegar a algunos puntos”, añade, asumiendo el rol social que les compete a los deportistas. “Si nos unimos en masa, el futbolista tiene una buena opinión y es un apoyo para la gente”, insiste.

También comenta los anuncios del gobierno. “No sé si serán anuncios tan positivos, tan acertados, pero acá hay un montón de situaciones en los que tenemos que tener respuesta rápida. Podemos tener una respuesta por el tema de las pensiones, pero después va a salir el tema del TAG, el tema de la electricidad, el agua. Acá hay que darle solución a todo para que así la gente se tranquilice, se calme y todo vuelva a la normalidad”, afirma.

Paredes enfatiza que, por el momento, en Macul ni siquiera piensan en la reanudación del torneo. “Ni pensamos en jugar. Día a día vamos y hablamos de la situación que está pasando. El mismo Gabi Suazo está cuidando su casa con los vecinos. Andy Vilches también. Y te comento esto porque la gente a lo mejor no lo sabe. Parraguez, qué sé yo. Hacen guardia. Es duro”, agrega.

Finalmente, fustiga el contenido de la declaración conjunta que emitieron Colo Colo, la U y la UC como clubes. “El comunicado lo hacen para tirar algo que a lo mejor no les nace de sentimiento. No se mojan el potito en realidad. A mí me pareció eso”, concluye.

Fuente: La Tercera