Violenta discusión de pareja terminó con un hombre apuñalado en la cabeza

Un violento episodio de pareja terminó con un hombre herido de arma blanca en la cabeza y una mujer detenida, tras un hecho ocurrido durante la noche del lunes en el barrio Máximo Abásolo, en la zona sur de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

Según informaron fuentes policiales, el ataque se produjo en el marco de una discusión que fue escalando hasta derivar en una agresión con un cuchillo. La víctima debió ser asistida por personal médico y trasladada a un centro de mayor complejidad, mientras que la acusada fue aprehendida tras un operativo de rastrillaje.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de un hombre herido de arma blanca en una vivienda ubicada en Franzoni al 1000. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que presentaba una lesión sangrante en la cabeza, compatible con un ataque con un elemento corto punzante.

Testigos señalaron que la agresión ocurrió durante una riña entre la víctima y una mujer, quien habría utilizado un cuchillo tipo Tramontina para provocarle una herida en el lateral derecho de la cabeza.

Tras el ataque, la agresora se retiró del domicilio y se dio a la fuga a pie. Con los datos aportados, la Policía desplegó un operativo por la zona y logró interceptarla a la altura de Franzoni al 1100, donde quedó detenida.

En tanto, el hombre fue asistido inicialmente por personal del Hospital 30 de Octubre y posteriormente trasladado al Hospital Regional, donde quedó internado en observación. Según el primer parte médico, su estado de salud es estable.

El lugar del hecho fue preservado por la Policía y se dio intervención al personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para el secuestro de pruebas. La mujer quedó a disposición de la Justicia, que investiga las circunstancias del violento episodio.