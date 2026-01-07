miércoles 7 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Chubut

Violenta discusión de pareja terminó con un hombre apuñalado en la cabeza

Un hombre sufrió una herida cortante en la cabeza tras ser atacado por su pareja con un cuchillo durante una discusión. La agresora fue detenida horas después y quedó a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento episodio de pareja terminó con un hombre herido de arma blanca en la cabeza y una mujer detenida, tras un hecho ocurrido durante la noche del lunes en el barrio Máximo Abásolo, en la zona sur de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

Lee además
Las llamas siguen dando batalla en Chubut.
1.800 hectáreas consumidas

Chubut: confirman que el incendio de El Hoyo fue intencional y aseguran que los responsables irán presos
conmocion en mendoza por la muerte de un joven: lo acusaron de robar, lo atropellaron y perdio las piernas
¿Legitima defensa?

Conmoción en Mendoza por la muerte de un joven: lo acusaron de robar, lo atropellaron y perdió las piernas

Según informaron fuentes policiales, el ataque se produjo en el marco de una discusión que fue escalando hasta derivar en una agresión con un cuchillo. La víctima debió ser asistida por personal médico y trasladada a un centro de mayor complejidad, mientras que la acusada fue aprehendida tras un operativo de rastrillaje.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de un hombre herido de arma blanca en una vivienda ubicada en Franzoni al 1000. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que presentaba una lesión sangrante en la cabeza, compatible con un ataque con un elemento corto punzante.

Testigos señalaron que la agresión ocurrió durante una riña entre la víctima y una mujer, quien habría utilizado un cuchillo tipo Tramontina para provocarle una herida en el lateral derecho de la cabeza.

Tras el ataque, la agresora se retiró del domicilio y se dio a la fuga a pie. Con los datos aportados, la Policía desplegó un operativo por la zona y logró interceptarla a la altura de Franzoni al 1100, donde quedó detenida.

En tanto, el hombre fue asistido inicialmente por personal del Hospital 30 de Octubre y posteriormente trasladado al Hospital Regional, donde quedó internado en observación. Según el primer parte médico, su estado de salud es estable.

El lugar del hecho fue preservado por la Policía y se dio intervención al personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para el secuestro de pruebas. La mujer quedó a disposición de la Justicia, que investiga las circunstancias del violento episodio.

Seguí leyendo

Choque frontal en Ruta 40 deja un muerto

Video: los Reyes Magos llegaron en paracaídas, pero Gaspar se accidentó y tuvo que ser hospitalizado

Chubut, bajo llamas: decenas de casas destruidas y más de 700 evacuados

Venganza mortal contra trapitos en Mendoza: detuvieron a dos mujeres policías como cómplices

Aberrante: se enojó con su esposa por cómo le cebó un mate, la golpeó con un rebenque y la amenazó de muerte

Tragedia en un geriátrico: dos muertos y 37 heridos tras un incendio devastador

Caso Loan Peña: más cerca del juicio, confirman una fecha clave en la causa que tiene un sanjuanino imputado

ANMAT retiró una reconocida leche de fórmula por la presencia de una bacteria que pone en peligro a los bebés

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
choque frontal en ruta 40 deja un muerto
Siniestro

Choque frontal en Ruta 40 deja un muerto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno video
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera
Educación

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

Te Puede Interesar

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada video
Tiempo en Chile

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar
Tristeza

La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado
Conflicto dirigencial

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato video
Tiempo en Chile

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato