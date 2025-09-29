lunes 29 de septiembre 2025

Trimple femicidio narco: Dio una nota en la televisión y la detuvieron

Se trata de la sobrina de Víctor Sotacuro, el sujeto de nacionalidad boliviana que habría conducido la camioneta en que trasladaron a las tres chicas asesinadas desde Florencio Varela a La Matanza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Florencia, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre de nacionalidad boliviana acusado de manejar la camioneta blanca en la que llevaron a Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) desde La Matanza hasta Florencio Varela, fue detenida.

san juan marcho para reclamar justicia por el triple femicidio en florencio varela
San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela
Brenda, Morena y Lara
Triple femicidio: la madre de una de las chicas asesinadas puso en duda la autoría de "Pequeño J"

La mujer estaba en el supuesto auto de apoyo junto a su tío, de acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad.

image

Efectivos de la DDI La Matanza y Policía de la Ciudad concurrieron al canal A24, donde Ibáñez ofrecía una entrevista junto a su abogado Guillermo Endi.

El defensor dialogó con la prensa y afirmó que su asistida es “inocente”, a la vez que denunció “amenazas” contra la sobrina de Sotacuro.

Las autoridades realizarán "el acta en la Ciudad" por la jurisdicción y luego será trasladada a La Matanza en carácter de "partícipe".

El defensor dialogó con la prensa y afirmó que su asistida es “inocente”, a la vez que denunció “amenazas” contra la sobrina de Sotacuro, quien es la séptima apresada en el caso luego de las capturas de Miguel Villanueva Silva, de 25 años; María Celeste González Guerrero (28); Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), alojados en el complejo de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata.

Por su parte, Ariel Giménez, el hombre que habría sido contratado para cavar los pozos donde se enterraron los cuerpos, los cuales fueron cubiertos con hormigón, se negó a declarar este martes, mientras que continúan las búsquedas de Julio Valverde, alías "Pequeño J", y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 23 años.

Agencias

