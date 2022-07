¡Sorpresa! Mirá cómo se enteró Hecker que ya no era el presidente del Banco Nación

Tras los cambios dentro del Gabinete nacional, uno de los funcionarios que tuvo que dejar su cargo fue el ahora ex presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, quien fue reemplazado por la ex ministra de Economía, Silvina Batakis. El economista se mostró sorprendido por la decisión en medio de un acto al que había acudido con fines institucionales.

“Esto sí que no me lo esperaba”, reconoció ante los presentes el ex presidente de la entidad bancaria, que se enteró que fue removido del puesto un rato antes de comenzar el acto.

La reacción de Hecker da muestras que desde el Gobierno de Alberto Fernández se tomaron decisiones a último momento, ya que, más allá de las palabras del economista, a este se lo vio un poco incómodo, mientras daba un discurso ya sabiendo que no seguiría siendo parte del banco.

“Uno ha intentado cumplir con lo que pensé o que uno pensó de lo que tenía que ser la función pública y cómo tiene que ser un banco público”, indicó Hecker desde el escenario que se montó en el salón UTHGRA en la capital de Catamarca.

Y siguió: “La verdad, es que así son las cosas. Espero que el banco que hoy dejamos, o que hoy me toca dejar a mí, o me deja a mí... En alguno de estos casilleros podría ubicarme”

“Este es un banco que está mucho mejor que el que nos tocó recibir. Uno podría hacer apreciaciones subjetivas, pero tenemos muchos números que avalan esto”, concluyó.