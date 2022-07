Salió a buscar trabajo y la encontraron muerta: las hipótesis de un caso que conmueve

Agostina vivía con su hijo de cuatro años, y justamente el domingo estaba celebrando el cumpleaños del niño cuando salió de su casa asegurando que un camionero la había contactado por redes sociales para que cuide a su hijo. Según la abuela de la joven , Agostina se iba a encontrar con el hombre en la zona rural de Buen Orden. Al no regresar, la familia denunció la desaparición y la búsqueda comenzó de inmediato, con el peor de los finales.

En un galpón sin techo abandonado ubicado a 45 kilómetros al este de la capital de Mendoza fue encontrado el cuerpo de la joven ayer. El mismo presentaba una herida de arma blanca en la espalda y los investigadores no podían determinar en el momento cuánto tiempo llevaba el cuerpo allí o el momento del fallecimiento.

image.png

Investigadores manejan dos hipótesis, por un lado, las relaciones de pareja de la víctima, que según ha trascendido no han sido muy buenas, y por el otro, la presunta oferta laboral que había recibido. Algunas de las claves de la investigación son tres hechos llamativos en la vida de la joven: la relación con el padre de su hijo, una ex pareja que está imputado en una causa por abuso sexual, y un mensaje que dejó en su cuenta de Facebook en septiembre de 2021, donde publica “Si algún día salgo y no regreso, búsquenme. Yo jamás dejaría a mi hijo”.

Oscar Sívori, jefe de fiscales de Mendoza, explicó en dialogo con diario El Sol que la víctima presenta “indicios defensivos”, lo que hace presumir que Agostina se defendió de su atacante antes de morir. “Vamos a tener todo el sigilo en el manejo de la información. Estamos centrados en el esclarecimiento del hecho, lo más importante es descubrir quién es el asesino”, concluyó el investigador.

Fuente: Con información de El Sol y MDZ