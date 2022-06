¿Ropa, calzado o salidas?: en qué se gasta la plata cada signo

A pesar de que los nacidos bajo el signo Aries son personas súper impulsiva y que a veces vendería su alma al diablo con tal de conseguir lo que quisiera en ese momento, sabe frenarse de vez en cuando. Y sí, claro que gasta, mucho, pero es verdad que trata de encontrar los chollos, las gangas, esas rebajas. Y además, no se pasa mucho tiempo analizando todo, las gangas llegan solitas a Aries. Eso sí, debería cortarse un poco a la hora de acumular cosas, porque puede tener mil de lo mismo.

Tauro:

A Tauro le gusta vivir bien en todos los sentidos, comer bien, dormir bien y suplir todas sus necesidades básicas sin tener que penar. Lo mismo pasa con las cosas que compra. Prefiere la calidad antes de la cantidad. Al final, las cosas buenas, mantienen su valor. Y prefiere una buena a 20 baratas que al final terminarán rompiéndose o pasando a servir para otras cosas. Además, también ahorra, sabe hacerlo. Y lo hará para gastárselo en sí mismo, en su placer, en su cuidado… En su futuro. Lo tiene claro, tiene que tener un colchón para sentirse tranquilo.

Géminis:

Al signo Géminis le encanta la pasta, le encanta gastar su dinero en nuevas experiencias, en eso desconocido, en lo que no ha probado nunca… Suele mirar bien los precios y no se precipita en comprar algo que no va a disfrutar. Además, conoce las características del producto totalmente. Y si no, se encargará de buscarlas en Google y de informarse bien sobre el asunto. Eso sí, cuando está aburrido es cierto que puede gastar por gastar y cuando quiere cumplir un gran sueño se da cuenta de que lo ha fundido todo.

Cáncer:

A Cáncer le gusta estar en casa, y cuando compra, muchas veces lo hace para su hogar, para vivir mejor, para estar más a gusto si cabe. No tiene reparo en gastar su dinero en decoración (que le suele encantar), en ropa nueva de cama, en alguna planta que le de vida a todo o incluso en una vajilla que luzca bonita para la cena a la que invitarás a tus amigos. Habitualmente no gastas más de la cuenta, quizás tendrías que cerrar un poco el grifo cuando se trate de prestar dinero a los demás.

Leo:

Si Leo gasta mucho es sin duda porque es muy generoso y da mucho, sorprende mucho y se puede fundir todo en ese amor que ha conocido o en esos amigos en cualquier fiesta. Sí, Leo no necesita demasiadas cosas para vivir pero una vez que sale y se lo está pasando bien, no tiene freno. Disfruta, gasta y se lo funde todo si hace falta. Al día siguiente llegarán las lamentaciones. Es relativamente fácil que Leo termine endeudado, pero lo mejor es que, incluso ahí, después termina salvando su culo. Tiene una flor bastante grande.

Virgo:

Virgo necesita seguridad económica para estar tranquilo, para estar bien, para poder dormir. A pesar de que son muchas cosas las que aterran a Virgo, es verdad que la pérdida de cash le puede quitar el sueño. Virgo es un signo estable, que rara vez se gasta el dinero en cosas innecesarias. Es que no ve ningún valor en eso. Prefiere invertir en otras cosas, o si en ese momento no hay nada, prefiere guardarlo sin lugar a dudas. Es cierto que a veces, deberían gastar un poquito más de dinero en ellos mismos que para eso lo ganan.

Libra:

A Libra le encanta complacer a la gente que le rodea, a la gente que quiere y por la que siente algo. A pesar de que muchas veces le cuesta decirse a sí mismo que “NO” cuando quiere algo, sabe lo que se hace. Y no cae en compras absurdas. Es verdad que no se van a meter en créditos raros hasta que analicen bien todo así que, por ahí será difícil engañarles, aunque es verdad que en un momento un poco más “bajito” de ánimo pueden hacerle el lío. Si tiene temporadas en las que gasta un poco más tampoco hay que preocuparse. Después es tan creativo que recicla el producto, lo adapta para poder darle otro uso.

Escorpio:

Escorpio es un signo conocido por su pasión, por su enfoque, por su perseverancia y también por su orgullo así que, con el tema dinero, puedes esperar lo mismo de ellos. Escorpio es de los que piensa a lo grande y sabe mover el dinero. Siempre lo hace con un fin, para llegar a algún objetivo que se ha marcado. Bien sea porque quiere comprase una casa o porque quiere llegar al millón de euros. Suele ir un paso por delante de los demás signos en temas financieros y cuando hay algún problema o llega alguna crisis, Escorpio la solventa rápido. Ya tenía plan B, C y D por si acaso.

Sagitario:

Sagi es un signo optimista, a veces demasiado, a veces se pasa sí, pero es su filosofía de vida y el Universo aquí está de su lado. Aunque el resto vea que está cavando su tumba haciendo algo que parece muy loco, al final, termina salvándose y dejando al resto con la boca abierta. Pues con el dinero le pasa un poco igual. Sabe que si se gasta, puede conseguirlo, que si el imperio cae, volverá a construirlo sin miedo. Es cierto que es de los que prefiere gastar en experiencias que en “cosas” que no tienen mucho valor. También en libros, en cosas que le gusten mucho, y sobre todo que le aporten. Es lo que más valora. Lo que puede faltarle es tener el objetivo claro.

Capricornio:

Si un signo es responsable con la pasta es sin duda Capricornio, a veces se pasa de responsable de hecho. Tiene paciencia para invertir, para ponerlo en un sitio y para esperar a que dé resultados. Por supuesto que valora mucho más la calidad que la cantidad, como cualquier signo de tierra, y también le gusta lo bueno, lo que es un poco caro, lo que luce… La gente puede tacharle a veces de “rata” lo que pasa es que Capri ve ciertas compras totalmente innecesarias. Y no va a gastarse el dinero ahí.

Acuario:

Acuario es libre como el viento, y las cosas como son, si financieramente consigue esa libertad, ahí serán felices del todo. Tiene metas financieras, muchas, pero sobre todo relacionada con su crecimiento profesional. Puede ser generoso pero no le obligues a pagar una cuenta que no es suya porque lo dividirá rápidamente. Se asegura de salvaguardar su dinero y sobre todo, no gastárselo en caraduras. A menudo puede parecer un poco tacaño.

Piscis:

Piscis es un signo que vive por y para sus emociones. Del Zodiaco, sin duda será uno de los más difíciles de interpretar. Y sí, con las finanzas puede ser conocido por gastar irracionalmente. Y sí, si se presenta una oportunidad única en la vida, no va a dejar que se le escape entre los dedos. Eso seguro. Quizás le falten un poco más de tablas para invertir y generar riqueza, para retroalimentar sus cuentas y sus finanzas. Consigue la pasta de sus ideas pero luego, le cuesta hacer buenas inversiones.