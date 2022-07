Ránking: de qué signo son las novias más pegajosas

Tauro

Las Tauro son ese tipo de novias que harán todo lo posible por no parecer demasiado pegajosas, sobre todo al principio. Pero en el fondo, lo son, y mucho. Les encantan los arrumacos, tumbarse en el sofá bien apretaditas con su pareja mientras ven una peli o hacer un millón de planes juntos. Es verdad que por momentos puede reprimirse y no escribirte un mensaje porque esté esperando a que seas tú quien de el primer paso, pero eso no significa que no lo esté deseando hacer. Al inicio de la relación le costará todo un poco más pero en cuanto coja confianza, se volverá súper amorosa. Y también pegajosa. Y le encanta.