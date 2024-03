Por decisión nacional, el Centro Cultura Kirchner cambia su nombre

Ya se había hecho mención en más de una oportunidad y el gobierno de Javier Milei ha dado claras señalares de querer dejar en el olvido todo lo que tenga que ver con los Kirchner. En esta oportunidad, adelantaron que se decidió, finalmente, cambiar el nombre del CCK ( Centro Cultural Kirchner ), pero no trascendió la nueva denominación.

Al ser consultado por el nuevo nombre, Adorni adelantó que aún no está elegido, pero se hará a la brevedad.

Esta decisión se suma a sus antecedentes recientes en un acto de parte de los libertarios por imponer no solo su impronta, sino desplazar todo aquello que se hizo en el pasado. Un claro ejemplo fue lo que sucedió hace menos de un mes, el 8 de marzo, cuando en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, Adorni confirmó que el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, ubicado en el primer piso de Casa Rosada, pasará a llamarse “Salón de los Próceres”. “Que haya un Salón de las Mujeres tal vez sea hasta discriminador con los hombres”, había dicho en su momento el vocero.

Un detalle no menor es que el mismo se inauguró durante la presidencia del Cristina Fernández, fue clausurado en la gestión de Mauricio Macri y Alberto Fernández lo puso en funcionamiento nuevamente en 2020.

Pero no fue el único cambio. Victoria Villarruel, vicepresidenta y presidenta del Senado durante febrero, bajo el argumento “No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda”, ordenó retirar un busto de Néstor Kirchner que se encontraba en el Salón de las Provincias, en el Congreso.

Cambiar el Centro Cultiral Kirchner, una historieta con antecedentes

En 2017, la administración que encabezaba Mauricio Macri amagó con avanzar en ese sentido y se generó un enorme revuelo. El por entonces titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, tuvo que salir a aclarar que la iniciativa que buscaba rebautizar el edificio como Gustavo Cerati no había surgido del Gobierno, como había trascendido en su momento, pero sí aclaró que había otros nombres que podían asignarse.

Incluso el macrismo llegó a presentar un proyecto en el Congreso que buscaba no destinar nombres de personas a instituciones hasta que hayan pasado más de 20 años del deceso.

En la discusión sobre el nuevo nombre del CCK, el ex diputado radical Miguel Nanni había sugerido llamarlo “Centro Cultural del Bicentenario Argentino”, argumentando que “no corresponde que el nombre de una persona que despierta tanta pasión y tanta resistencia”.

Pese a ello, la gestión no avanzó el CCK continuó con su nombre, hasta hoy.