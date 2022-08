Pelea entre Benedetto y Zambrano: ¿qué dijo Riquelme?

"Los chicos han tenido una discusión, ahora tienen que reflexionar. Y nada más...", comenzó diciendo el vicepresidente de Boca, tratando de llevar calma al corazón del plantel

"En el primer tiempo el rival se manejó bien, así y todo tuvimos dos situaciones muy claras. Y el segundo tiempo quedé contento porque Boca ha hecho un buen segundo tiempo. Los chicos que entraron, que son del club lo hicieron muy bien", siguió Román, llevando su análisis al partido contra Racing.

"Yo soy el vicepresidente, no soy del Consejo de Fútbol... Y yo estoy contento con su trabajo, por más que todas las cachetadas vayan para ellos. Están haciendo un trabajo buenísimo", respondió Román luego, cuando se le cuestionaron decisiones del grupo que integran los ex futbolistas Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna.

Y luego volvió al tema de las piñas entre Benedetto y Zambrano: "Las discusiones entre compañeros se dan en los entrenamientos, más de una vez pasa ahí. En un partido es raro. Porque vos siempre estás enojado con el rival. Este es un momento de que los chicos piensen, reflexionen y después ya está, hay que seguir para adelante. Estoy contento porque es una cancha muy difícil y en la segunda mitad lo hemos hecho muy bien, fuimos superiores. Lo mismo con otros rivales importantes como Estudiantes".

"Las cosas que pasan en el vestuario, deberían quedar en el vestuario. El otro día fui a hablar con los muchachos y no había nadie, no sé cómo se enteraron. Pero bueno... Es raro porque ahora estoy en un lugar distinto", comentó luego el ex futbolista.

Y finalmente agregó: "Yo hablo siempre con los jugadores, ellos tuvieron una charla en el mismo vestuario, también en el hotel, han aclarado las cosas. Es gente grande, esperemos que no se vuelva a repetir. Yo hablo con cada uno de ellos, esperemos que no vuelva a pasar. Ellos son ídolos, son profesionales, y los chiquitos se copian, no debería pasar".

"Boca está siendo muy fuerte de local, por más que se diga poquito. Nos está costando fuera de casa, pero con Racing terminamos haciéndolo bien. Contra Rosario Central vamos a tener que hacer 90 minutos muy buenos y trataremos de hacerlo bien", insistió JRR.

El conflicto con Rossi y la llegada de Romero

"Cuando el Monterrey vino por Andrada nosotros tuvimos que aguantar una semana que era escuchar en la tele que Boca iba a buscar un arquero nuevo. Con Miguel Russo y la gente del Consejo estábamos seguros de que el arquero iba a ser Rossi. Para nosotros no es ningún problema (que se tenga que ir), son cosas del fútbol. Hemos empezado a hablar en marzo, le ofrecimos que renueva hasta 2026, nos sorprendió la respuesta de su representante, pensábamos que no la habíamos entendido. Hace 10 días se le hizo otro ofrecimiento muy importante, que su representante hizo público pero nos comunicó que no iba a seguir. Lo vamos a disfrutar hasta el 30 de junio como tiene que ser, y nos gusta que la gente le brinde su cariño, no pasa nada", describió Riquelme.

La figura de Ibarra como DT y el momento de Boca

"Yo vivo con las cosas muy claras. Ibarra tiene contrato hasta fin de año. Dirigió la Reserva mucho tiempo y ganó dos campeonatos, desde 2010 o 2011 que eso no pasaba. Lo ha hecho de maravilla. El lugar que tiene hoy se lo ganó. Estamos muy contentos con él, quisiéramos jugar de visitante como lo hacemos de local. Pero tenemos claro que después de la eliminación en Libertadores íbamos a sentir el golpe y caer. La ilusión era muy grande, tendríamos que haber pasado porque hicimos un gran partido. Me pasó como futbolista, cuando te quedás afuera de un objetivo tan grande, anímicamente te caés".

El despido de Battaglia

"Cuando empatamos con Godoy Cruz, todos pidieron que Battaglia se vaya, los periodistas y los hinchas también. El equipo había jugado muy mal, y decían que el DT se tenía que ir. Nosotros tuvimos mucha calma, hablamos y creímos que tenía que continuar, y las cosas salieron bien. Ahora, después de Corinthians, volvimos a hablar y sentimos que era el momento de cambiar, no hay que darle muchas vueltas. Nosotros estamos contentos con las decisiones que vamos tomando, lo hacemos con seguridad y tranquilidad, y sabemos que no les gustan a todos. Hoy estamos contentos con nuestro cuerpo técnico, como lo hemos estado con Miguel Russo y después con Battaglia".

Palito a Izquierdoz

"Lo tuvimos a Russo y a Battaglia, y Zambrano estuvo dos años portándose como un señor detrás de Izquierdoz y Rojo a pesar de que Zambrano jugaba todos los partidos con la Selección. Nadie se preguntaba por qué no jugaba Zambrano. Ahora hay otro entrenador que eligió a Zambrano. Yo entiendo su trabajo pero hoy la decisión del DT es que juegue Zambrano, no hay muchas vueltas, esto es fútbol".

La lesión del Changuito Zeballos

"Estamos muy tristes por la lesión del Changuito. Es sorprendete cómo lo quieren todos. Ha madurado muchísimo, esto le va a ayudar a crecer. De todo se aprende. Estaba jugando muy inocente, a partir de ahora cuando agarre la pelota va a estar mirando donde está el rival. ¿Refuerzos? No, lo tenemos al chico Langoni que está creciendo mucho y somos los últimos campeones. Estamos muy contentos con el plantel que tenemos".

La presencia de Tevez en la Bombonera

"Me llena de felicidad, viene a su casa. La gente le va a dar cariño, yo lo quiero mucho, lo conozco de chiquito. No somos amigos pero lo conozco mucho. Lo vamos a tratar con mucho amor".

Fuente: Clarín