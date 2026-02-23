lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor

Murió "Cacho" Elías, el emprendedor que convirtió a El Topo en un ícono de la costa argentina

Elías fue cofundador y motor creativo de la churrería nacida en Villa Gesell en 1968, que pasó de un pequeño local costero a una marca emblemática del país, hoy gestionada por su familia y reconocida por su identidad innovadora y su fuerte presencia en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (72)

Juan Carlos “Cacho” Elías, uno de los fundadores de la tradicional marca de churros El Topo, murió a los 85 años. Fue una figura central en el crecimiento de la empresa nacida en 1968 en Villa Gesell y convertida con el tiempo en un clásico que atraviesa generaciones.

Lee además
murio el creador de la fabrica de churros mas famosa
Deceso

Murió el creador de la fábrica de churros más famosa
daniela ballester, periodista de c5n, sufrio un acv hemorragico
Medios

Daniela Ballester, periodista de C5N, sufrió un ACV hemorrágico

La noticia fue confirmada por la propia firma en sus redes sociales, donde difundieron un mensaje de despedida y anunciaron el cierre por duelo de la histórica “madriguera de la 83” durante el resto del verano. Allí lo definieron como “el de las ideas locas, el carismático, un trabajador incansable” y enviaron condolencias a su esposa Betty, sus hijas y nietos.

La historia de El Topo comenzó como la de muchos emprendimientos argentinos surgidos por necesidad. Elías y Hugo Navarro eran amigos y trabajaban como cadetes en moto hasta que un accidente de tránsito los obligó a cambiar de rumbo. Tras un paso como repartidor de churros, Elías propuso emprender en ese rubro. Hubo intentos fallidos en Buenos Aires hasta que decidieron apostar por Villa Gesell, que por entonces crecía como destino turístico.

image

En 1968 abrieron su primera churrería en un pequeño local entre las calles 109 y 110. El nombre “El Topo” surgió por sugerencia de un letrista inspirado en el personaje Gigio, y la decisión de escribir “churros” al revés en el cartel fue parte de la estrategia inicial para llamar la atención en una ciudad que empezaba a llenarse de visitantes cada verano.

El crecimiento fue rápido: al año siguiente inauguraron una sucursal en Necochea y los socios dividieron la gestión, iniciando una expansión que con el tiempo se transformó en un emprendimiento familiar. Hoy la empresa está administrada por los hijos de los fundadores, que mantuvieron la esencia original e incorporaron nuevos productos.

En sus comienzos la oferta era acotada (churros de dulce de leche y crema pastelera), pero tras la crisis de 2001 la firma amplió el menú con medialunas, chipá, tortas fritas y bolas de fraile. La innovación más recordada llegó con los rellenos salados, en especial el de roquefort, que pasó de la sorpresa inicial a convertirse en un sello distintivo. Luego se sumaron variantes como leberwurst, aceituna, jamón y queso y nutella.

En 2009 la marca desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires con su primera “madriguera” en Palermo y más tarde sumó locales en distintos barrios, mientras consolidaba su presencia en la Costa Atlántica (Mar Azul, Pinamar, Valeria del Mar y Cariló).

El salto más inesperado ocurrió en 2020, cuando un comentario crítico del humorista Lucas Lauriente sobre los churros de roquefort derivó en una respuesta irónica desde la cuenta oficial que se volvió viral. En pocos días la marca multiplicó sus seguidores y consolidó una estrategia digital basada en el humor y la interacción con su comunidad, a la que bautizó “sapiens”.

En los últimos años, El Topo profundizó esa presencia en redes sociales con un tono descontracturado y respuestas en tiempo real orientadas a un público joven que descubre lugares a través de plataformas digitales. Esa combinación entre tradición y lenguaje contemporáneo terminó de consolidar a la marca como algo más que una churrería de verano.

Temas
Seguí leyendo

Autorizaron al "Chiqui" Tapia a salir del país para viajes oficiales

El Gobierno adelanta la campaña de vacunación antigripal: conocé el motivo

Del local que abrieron en Puerto Madero a su salida: cómo fue el desembarco del Cartel de Jalisco en Argentina

Prepagas: las empresas de medicina privada aplicarán subas de hasta 3,2%

Semana clave para el Gobierno: expectativa por la aprobación de la reforma laboral en el cierre de las extraordinarias

Violento temporal en Mendoza: casi 150 operativos y decenas de evacuados

Vendimia 2026: a 90 años, Mendoza prepara una fiesta que apelará a la memoria

Crisis sin freno en Lácteos Verónica: plantas detenidas, sueldos impagos y temor por los puestos de trabajo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
daniela ballester, periodista de c5n, sufrio un acv hemorragico
Medios

Daniela Ballester, periodista de C5N, sufrió un ACV hemorrágico

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Delitos sexuales

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos
Apelación

Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento
En marzo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento