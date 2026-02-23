Murió "Cacho" Elías, el emprendedor que convirtió a El Topo en un ícono de la costa argentina

Juan Carlos “Cacho” Elías, uno de los fundadores de la tradicional marca de churros El Topo, murió a los 85 años. Fue una figura central en el crecimiento de la empresa nacida en 1968 en Villa Gesell y convertida con el tiempo en un clásico que atraviesa generaciones.

La noticia fue confirmada por la propia firma en sus redes sociales, donde difundieron un mensaje de despedida y anunciaron el cierre por duelo de la histórica “madriguera de la 83” durante el resto del verano. Allí lo definieron como “el de las ideas locas, el carismático, un trabajador incansable” y enviaron condolencias a su esposa Betty, sus hijas y nietos.

La historia de El Topo comenzó como la de muchos emprendimientos argentinos surgidos por necesidad. Elías y Hugo Navarro eran amigos y trabajaban como cadetes en moto hasta que un accidente de tránsito los obligó a cambiar de rumbo. Tras un paso como repartidor de churros, Elías propuso emprender en ese rubro. Hubo intentos fallidos en Buenos Aires hasta que decidieron apostar por Villa Gesell, que por entonces crecía como destino turístico.

image

En 1968 abrieron su primera churrería en un pequeño local entre las calles 109 y 110. El nombre “El Topo” surgió por sugerencia de un letrista inspirado en el personaje Gigio, y la decisión de escribir “churros” al revés en el cartel fue parte de la estrategia inicial para llamar la atención en una ciudad que empezaba a llenarse de visitantes cada verano.

El crecimiento fue rápido: al año siguiente inauguraron una sucursal en Necochea y los socios dividieron la gestión, iniciando una expansión que con el tiempo se transformó en un emprendimiento familiar. Hoy la empresa está administrada por los hijos de los fundadores, que mantuvieron la esencia original e incorporaron nuevos productos.

En sus comienzos la oferta era acotada (churros de dulce de leche y crema pastelera), pero tras la crisis de 2001 la firma amplió el menú con medialunas, chipá, tortas fritas y bolas de fraile. La innovación más recordada llegó con los rellenos salados, en especial el de roquefort, que pasó de la sorpresa inicial a convertirse en un sello distintivo. Luego se sumaron variantes como leberwurst, aceituna, jamón y queso y nutella.

En 2009 la marca desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires con su primera “madriguera” en Palermo y más tarde sumó locales en distintos barrios, mientras consolidaba su presencia en la Costa Atlántica (Mar Azul, Pinamar, Valeria del Mar y Cariló).

El salto más inesperado ocurrió en 2020, cuando un comentario crítico del humorista Lucas Lauriente sobre los churros de roquefort derivó en una respuesta irónica desde la cuenta oficial que se volvió viral. En pocos días la marca multiplicó sus seguidores y consolidó una estrategia digital basada en el humor y la interacción con su comunidad, a la que bautizó “sapiens”.

En los últimos años, El Topo profundizó esa presencia en redes sociales con un tono descontracturado y respuestas en tiempo real orientadas a un público joven que descubre lugares a través de plataformas digitales. Esa combinación entre tradición y lenguaje contemporáneo terminó de consolidar a la marca como algo más que una churrería de verano.