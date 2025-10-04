sábado 4 de octubre 2025

Campaña

Milei recorre Santa Fe y Entre Ríos, de cara a las elecciones legislativas

El Presidente concentrará sus actividades en provincias donde se renovarán bancas de senadores y en aquellas donde se establecieron acuerdos con gobernadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
javier milei presidente

El presidente Javier Milei inició este fin de semana una nueva gira electoral con paradas en Santa Fe y Entre Ríos, en el marco de la campaña previa a las elecciones nacionales del 26 de octubre. El objetivo es reforzar la presencia de La Libertad Avanza (LLA) y respaldar a sus candidatos en distintos distritos.

Tras su recorrido anterior por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el mandatario concentrará sus actividades en provincias donde se renovarán bancas de senadores y en aquellas donde se establecieron acuerdos con gobernadores: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Entre Ríos, Mendoza y Chaco.

La primera escala del viaje fue Santa Fe. Inicialmente se esperaba que Milei se presentara en Rosario, pero finalmente la agenda se desarrolló en la capital provincial, para facilitar el traslado a Paraná, próxima parada del recorrido. En Santa Fe, el mandatario encabezará una caminata por la peatonal San Martín acompañado por Agustín Pellegrini, candidato de LLA, y la diputada Romina Diez, referente del partido en la provincia.

Las encuestas locales proyectan un escenario de tres fuerzas principales para los comicios de octubre: el gobernador Maximiliano Pullaro, con su sello Provincias Unidas y la postulación de su vice, Gisela Scaglia; el peronismo unificado bajo Fuerza Patria, encabezado por Caren Tepp y secundado por Agustín Rossi; y LLA, representado por Pellegrini.

En Entre Ríos, donde se renovarán tres bancas en el Senado y cinco en Diputados, Milei se reunirá con Rogelio Frigerio, con quien acordó una alianza para consolidar el voto. Los candidatos de LLA en la provincia son Joaquín Benegas Lynch, para el Senado, y Andrés Laumann, para la Cámara de Diputados. La actividad en Paraná incluirá un encuentro con militancia en la intersección de las avenidas Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, previsto para las 18.

Hasta ahora, los resultados de las elecciones provinciales de 2025 muestran que en Santa Fe el oficialismo lidera, seguido por el peronismo y LLA en tercer lugar, mientras que en Entre Ríos los comicios renovarán bancas clave en ambas cámaras legislativas, consolidando un escenario electoral competitivo.

