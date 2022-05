Milei polémico: Se pronunció a favor de la libre portación de armas

Estas declaraciones se dan días después del tiroteo en la Escuela Primaria Robb, donde un joven de 18 años irrumpió en el establecimiento educativo con una pistola de mano y un rifle AR-15, se atrincheró en un salón de clases y comenzó a disparar provocando la muerte de 19 niños y dos adultos. Este hecho despertó nuevamente la polémica sobre la libre portación y uso de armas en Estados Unidos.

Cabe recordar que no es la primera vez que Javier Milei se pronuncia a favor de la libre portación y uso de armas. En noviembre del año pasado en dialogo con Urbana Play el legislador señaló que “A los delincuentes no les importa si hay permiso o no para utilizar las armas, por lo tanto, las llevan. Y si vos no permitís que los honestos las tengan, los dejas desalineados en términos de defensa”.