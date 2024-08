Mercado Pago bloqueó, por ciertas irregularidades, la cuenta de la familia de Loan Peña

Aunque inicialmente se informó que estos fondos se destinaron a la búsqueda de Loan y a la creación de una fundación para ayudar a otras familias en situaciones similares, la magnitud de las transferencias y el monto en cuestión suscitaron inquietudes.

Suspendieron la billetera virtual de la familia de Loan por movimientos sospechosos

Debido a las exhorbitantes sumas de dinero que se movían en la billetera virtual de los Peña, la jueza Cristina Penzo ordenó una revisión exhaustiva de las cuentas bancarias de la familia para esclarecer el origen y el uso de los fondos.

En respuesta a las acusaciones, José Peña explicó que el dinero recibido fue destinado a la búsqueda de Loan y a la compra de una motocicleta para facilitar los desplazamientos durante las operaciones. Según José, los fondos fueron manejados de manera transparente y documentada.

Mariano Peña, otro de los hermanos, defendió el uso de los recursos y aseguró que la cantidad recibida fue fruto de la colaboración de la gente para la causa de Loan. "La cifra que recibimos fue colaboración de la gente que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan", afirmó Mariano en una entrevista.

Además, Mariano previo a la suspensión de los ingresos, había dicho que estaba dispuesto a permitir cualquier revisión de su billetera virtual, subrayando que no tiene nada que ocultar. "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar", dijo.

En medio de la polémica, la familia pidió que se mantenga el enfoque en la búsqueda de Loan y no en especulaciones sobre el manejo de los fondos. El miércoles, María Noguera y José Peña, padres de Loan, declararon ante la jueza Penzo, y se espera que otros familiares también brinden su testimonio en los próximos días.

“Está secuestrado”: El alarmante mensaje de Carlos Pérez a un contacto militar sobre Loan Peña

Ya pasaron más de 50 días desde la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, y aunque el caso sigue sin resolverse, este martes surgieron nuevas evidencias que podrían esclarecer la situación. Se filtraron audios que involucran a Carlos Pérez, exmilitar que habría enviado mensajes preocupantes sobre el caso.

Los audios filtrados muestran a Pérez hablando con un contacto guardado bajo el nombre de “Saskuash”. En estos mensajes, Pérez aparentemente comenta que Loan fue secuestrado y que “lo mataron”.

En TN, Ignacio González Prieto destacó algunas frases clave de los mensajes: “Nos estamos comiendo un garrón”, “Vamos a quedar pegados”, “Nos van a plantar pruebas”, “El pibito está secuestrado”, y “Al pibito lo mataron”

¿Se complicó la situación del sanjuanino Carlos Pérez por los chats que le encontraron?

A pesar de la gravedad de lo mencionado por el ex marino en sus chats, la investigación no se centra solo en estos mensajes. La Justicia también está enfocada en recuperar un mensaje borrado de uno de los teléfonos celulares pertenecientes a las hijas de Laudelina.

Federico Seeber, en TN, explicó que“lo que están tratando de recuperar es un mensaje de voz que se mandaron entre las hijas de Laudelina”. Este mensaje podría ser clave para entender los eventos del día en que Loan desapareció.

Señaló que una de las hijas, que es menor de edad, podría declarar en cámara gesell, y el mensaje borrado podría servir para la investigación en su testimonio. “Aparentemente, esta menor de edad declararía en cámara gesell, y posiblemente ese mensaje borrado pueda aparecer en su declaración. Está ahora la pericia tratando de recuperar un mensaje de audio que sería fundamental”.

Seeber también comentó que el mensaje perdido podría arrojar información importante, ya que “hablan pocas horas después de la desaparición de Loan” y la pregunta crucial es “¿qué le pasó?”.

Por último, se divulgó una foto del presunto secuestrador de Loan, conocido como “el hombre tatuado”, lo que suma un nuevo elemento a la búsqueda y encontrar respuestas a los interrogantes que persisten desde hace casi dos meses.

FUENTE: Data Diario