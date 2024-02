Ley Ómnibus: con fuertes críticas al operativo de seguridad, se caldea el clima en Diputados

Live Blog Post

Diputados de la oposición, contra el operativo de seguridad fuera del Congreso

La diputada de la UCR, Roxana Reyes, habló de "excesos" durante el operativo antipiquete del miércoles en los alrededores del Congreso por las manifestaciones contra la Ley Ómnibus.

La diputada de la UCR planteó: "Lo que sucedió ayer con militantes y mujeres radicales detenidas en las inmediaciones del Congreso ha sido un exceso. No queremos que nos conviertan en kirchneristas porque estamos diciendo esto. No somos kirchneristas, no estamos de acuerdo con que corten las rutas ni corten la calle. Pero tampoco estamos de acuerdo con los excesos".

Por su parte, La diputada izquierdista Myriam Bregman apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el operativo de seguridad que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, montó en el exterior del Congreso con las fuerzas federales. “Están defendiendo la intervención federal en la Ciudad. Si Jorge Macri está dispuesto a ser un simple empleado de Patricia Bullrich no es problema nuestro, no se votó la intervención para que las fuerzas federales estén ocupando las calles de la Ciudad. Alerto al resto de las provincias, que el protocolo ilegal dice lo mismo”, indicó Bregman.

Quien también hizo referencia al tema fue el diputado de Unión por la Patria (UP) Eduardo Toniolli, quien contó sobre la detención anoche en las inmediaciones del Congreso de cuatro mujeres que fueron liberadas esta mañana y él estuvo presente. Tras su relato, señaló que “hubo una enorme desproporción” entre la Policía Federal y las manifestantes, cuando se estaba “deshilachando” la movilización. “Le pedimos a [Patricia] Bullrich que desescale esta situación de violencia”, indicó el referente del Movimiento Evita de Santa Fe en un enérgico discurso.