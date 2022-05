En la ciudad de Goya, Corrientes , una joven fue víctima de una insólita estafa cuando descubrió que el aromatizador de ambiente que había adquirido no era tal y lo que le habían prometido. Al descubrir el engaño hizo la denuncia y el estafador fue detenido por la policial de la localidad.

Según declaró la joven, un hombre de unos 32 años la había contactado para ofrecerle un novedoso producto. Se trataba de un desodorante para ambiente “con sensor de movimiento y vapor”, pensado para ser utilizado exclusivamente durante el momento del baño. El hombre le aseguraba que el dispositivo se encontraba en periodo de prueba, por lo que aún no se encontraba en el mercado, y luego de insistir, logró convencer a la joven que adquiera el producto.

“Estas pruebas son para que la gente nos diga la cantidad de veces que se accionó usando el baño normalmente y así calibrarlo, para que llegue a un punto de disparo exacto”, enfatizaba el hombre de la estafa a través de WhatsApp, según publica TN.

image.png Le ofrecieron un aromatizador, pero se trataba de un macabro engaño

Hasta ahí, parece un dispositivo de lo más novedoso e inocente, pero no todo es lo que parece. El hombre de Corrientes le había comentado que se lo iba a llevar antes que se duchara, para retirarlo minutos después. Al tomar contacto con el producto, la joven sospechó del mismo, por lo que no dudó en revisarlo y toparse con la desagradable sorpresa. No se trataba de un ambientador, sino de un aparato que en su interior tenia oculta una cámara, aparentemente de un dron, que funcionaba a batería.

Tras el espeluznante hallazgo, la joven hizo la denuncia y el hombre fue detenido por estafa. Los investigadores no descartan que podría haber otras víctimas del pervertido que engañaba a las mujeres para poder filmarlas en el baño mientras tomaban una ducha.