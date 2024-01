La oposición dialoguista se reúne para unificar criterios y crece el malestar con el Gobierno

Estrategia política La Ley Ómnibus llega al recinto el miércoles y no descartan una sesión maratónica

La tensión inició luego de la reunión de ayer entre Guillermo Francos, ministro del Interior, y un grupo de ocho gobernadores del PRO, la UCR y el peronismo no kirchnerista, además de tres mandatarios que no pudieron ir y enviaron representantes. El cónclave en sí fue cordial, en buen clima, y los gobernadores valoraron la presencia del funcionarios en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) -también estuvo José Rolandi, vicejefe de Gabinete de la Nación. Tienen una relación correcta con Francos, a quien respetan por su capacidad de diálogo. Aunque reniegan, en parte, porque el ministro no siempre logra la anuencia de Milei, Luis Caputo, ministro de Economía, y Nicolás Posse, jefe de Gabinete.

Participaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, Nacho Torres, (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba). En tanto, hubo representantes de Alfredo Cornejo (Mendoza), hombre clave en el radicalismo nacional, y de Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). También hubo diputados de los bloques dialoguistas, como Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy, y Carlos Gutiérrez por Hacemos Coalición Federal, Diego Santilli y Damián Arabia por el PRO, Rodrigo De Loredo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Soledad Carrizo por el radicalismo, así como los integrantes de Innovación Pamela Calletti, Agustin Fernandez, Alberto Arrua, Carlos Alberto Fernández, Osvaldo Llancafilo.

Los gobernadores le pidieron a Francos que el Gobierno acepte coparticipar un porcentaje del Impuesto PAÍS, el tributo que más creció en 2023 en recaudación para el Estado Nacional. Lo propusieron como forma de compensar la pérdida de ingresos que tuvieron las provincias por la decisión de quitar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, un gravamen coparticipable. La Casa Rosada tuvo la astucia de retirar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus y corrió el eje de las negociaciones. Fue un contra ataque a la presión que ejecutaban los gobernadores para sacar las retenciones, pedir coparticipar el blanqueo y reinstaurar Ganancias.

Francos escuchó atentamente ayer a los gobernadores junto a Rolandi. Ambos tomaron nota de los pedidos de los gobernadores y los diputados dialoguistas. Antes de irse, el ministro pidió que le acerquen una redacción como propuesta para ver si se podía avanzar con la redistribución del 30% del Impuesto PAÍS a las provincias, para ejecutar obra pública. Actualmente esos fondos se destinan a obras federales, pero a través del ReNaBap.

Sin embargo, una hora después de esa cumbre, Milei comunicó a través de un tuit de la Oficina de la Presidencia de la Nación que el Gobierno ratificaba retirar el capítulo fiscal de la ley, entre lo cual incluyeron el Impuesto PAÍS (que sigue vigente en el articulado dictaminado en comisiones de Diputados) y señaló que “se discutirá más adelante”. Esta mañana, Manuel Adorni, vocero presidencial, desmintió que se haya discutido en la reunión de Francos con los gobernadores la coparticipación del Impuesto PAÍS. El tema no sólo se habló en el cónclave sino que fue el punto que más tiempo ocupó. Los gobernadores y la oposición dialoguista, centralmente el bloque de Pichetto, evaluaron que el jefe de Estado “desautorizó” al ministro del Interior.

Pese a esas rispideces, en La Libertad Avanza consideran que las condiciones están dadas para sesionar mañana. Está prevista para hoy a las 19 la reunión de labor parlamentaria, que encabezará Menem y que agrupa a los presidentes de todos los bloques para coordinar el funcionamiento de la sesión: lista de oradores, tiempo de exposición, cierres, y demás aspectos reglamentarios.

En paralelo, durante el día hubo múltiples cónclaves entre los legisladores de las bancadas colaboracionistas. Al margen de la molestia con el Gobierno, tanto el PRO, como el radicalismo y Hacemos, están dispuestos a dar quórum y votar por la positiva la Ley Ómnibus en lo general. Aún hay matices en la discusión artículo por artículo que se dará en el debate en particular. La Casa Rosada mueve hilos para evitar que en esa parte el proyecto original del Ejecutivo sufra alteraciones sustanciales.

Los bloques dialoguistas se reúnen esta tarde

En torno a esos aspectos giraron hoy las reuniones de bloque que tuvieron Hacemos Coalición Federal, por un lado, y la Unión Cívica Radical, por otro. Los diputados conducidos por Pichetto se reunieron al mediodía en su despacho de la Avenida Rivadavia, frente al Congreso. Allí limaron asperezas. Es una bancada heterogénea, que une a 23 legisladores de extracciones tan diferentes como Margarita Stolbizer, Florencio Randazzo o Ricardo López Murphy. El ex auditor general de la Nación apela a que su bancada actúe lo más concertada posible, aunque no le resultará sencillo. Los representantes de la Coalición Cívica ya anunciaron que se moverán dentro del dictamen de minoría que presentaron en el plenario de comisiones. Una postura similar tienen Stolbizer y los escaños socialistas.

En el radicalismo, en cambio, Rodrigo De Loredo, jefe del bloque, aseguró esta tarde, tras la reunión con sus pares, que darán quórum y votarán en general la iniciativa. Un tema que acaparó buena parte de la discusión entre los correligionarios fue el capítulo privatizaciones. “Así como está no se puede votar”, le dijo a Infobae un legislador radical. La UCR está en contra de votar privatizaciones de forma masiva. Y, sobre todo, se oponen a que empresas públicas como YPF, el Banco Nación, Arsat o Nucleoeléctrica pasen a manos privadas. El diputado cordobés tiene la ardua tarea de contener a su tropa, que también tiene disensos internos. Un grupo referenciado en Facundo Manes analiza rechazar en particular los artículos sobre la delegación de facultades, aunque aún no hay una postura definitiva.

El PRO, en cambio, se muestra más ordenado. La muñeca política de Cristian Ritondo allanó la cohesión interna, así como también la articulación del propio Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, hoy distanciados pero con idéntico deseo de que se apruebe la Ley Ómnibus. El partido amarillo prevé reunirse sobre las 17.

No obstante, la UCR, el PRO, Hacemos y también Innovación, que integran los cuatro bloques dialoguistas, tendrán una reunión hoy a las 16 para intentar coordinar una estrategia parlamentaria de cara a la sesión de mañana. Se encontrarán en el Congreso para llegar Labor Parlamentaria con criterios unificados.

Las negociaciones aún permanecen abiertas y nada garantiza la templanza de la sesión que comenzará mañana a las 10.