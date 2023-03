Jesy fux, la amiga "picante" de Maslatón, hizo un escándalo en Rosario, con ribetes políticos

https://twitter.com/U24noticias/status/1638867475692417024 Polémica en Rosario por el descontrol de Jesy Fux, ¿y el asesor de un importante diputado nacional? pic.twitter.com/xOKdtHRL2c — Urgente24.com (@U24noticias) March 23, 2023

Al parecer, entre los jóvenes se encontraba el asesor de un importante diputado nacional del Frente de Todos. En los videos se puede ver cómo el joven se acerca a la mujer de 33 años para que ella le realice sexo oral y poder tocarla.

Medios locales como SL24 o Red Boing advierten que el dato es vox populi en la ciudad santafecina y muchos se preguntan porqué los medios más importantes de allí no lo publican.

Qué dijo Jesy Fux del escándalo en Rosario

Al aire de FM100.7 radio Fónica, de Rosario, la amiga porno del abogado liberal Carlos Maslatón, explicó que "les di un numerito a cada uno de mis seguidores y elegí a 3 para tener un encuentro con ellos, que nos vimos en el departamento en el que estaba parando. En parque hubo fotos, después mostré las tetas y estaba con pollerita. A los que no ganaron el sorteo, les sorteé mi tanga".

"También vinieron mujeres acompañadas por sus parejas. Tengo clientas y seguidoras. Me gusta todo. La semana pasada filmé con una chica trans. La gente que me sigue es hermosa y jamás tuve una mala experiencia. Uno atrae lo que vibra", agregó.

A su vez, fue crítica de los medios de comunicación tradicionales o portales digitales: "No busco que me publiquen mil notas. No lo necesito, no me interesa. Ya tengo mis seguidores y no busco ese impacto en medios".

"A Carlos Maslatón lo conozco desde hace mucho. Banco mucho a la gente que se muestra tal cual es y no le importa el que dirán porque yo soy así, soy igual. Entendió las redes, la vida, es genial. Lo conozco hace mucho, mucho, mucho, apenas empecé a vender contenido", detalló sobre sus encuentros.