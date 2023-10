Elisa Carrió: "No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad"

“ No voy a ir a votar , me cansó moralmente la sociedad”, le dice Elisa Carrió a Infobae bajo el sol de la Plaza General San Martín el día que se cumplen cuarenta años de las elecciones que significaron el regreso de la democracia a la Argentina. Y dice también: “Pero voy a seguir luchando, voy a seguir luchando por Dios”.

Justo antes de confirmar que no está en sus planes sufragar en el balotaje del 19 de noviembre, la líder de la Coalición Cívica se refiere a los dos candidatos que competirán por la Presidencia, aunque a Javier Milei evite nombrarlo: “A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora... lo otro... yo a la locura no voy porque estudié mucho Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. No voy a ir a votar”, lanza.