Detuvieron a un sanjuanino en La Plata: lo acusan de encerrar a su novia y amenazarla de muerte

Un joven oriundo de San Juan fue detenido en las últimas horas en la ciudad de La Plata , acusado de mantener cautiva a su pareja durante una discusión y de amenazarla de muerte con un arma blanca. El hecho salió a la luz luego de que la víctima lograra escapar del departamento y pedir ayuda, lo que derivó en un operativo policial y en la inmediata aprehensión del sospechoso.

Grave Sanjuanino quedó libre tras 10 años por abuso sexual y lo denuncian otra vez: la víctima sería su sobrina

Impactante El duro relato de un sanjuanino, pareja de la víctima del femicidio que conmueve a Comodoro Rivadavia: "Seguimos de pie"

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en un departamento ubicado sobre calle 38, entre 5 y 6, donde personal del Comando Patrulla acudió tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una mujer que solicitaba auxilio en la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la joven en estado de shock y con visibles signos de angustia.

De acuerdo con su testimonio, la mujer -identificada con las iniciales L.D., de 27 años- relató que había mantenido una discusión con su pareja en el interior de la vivienda y que, en medio del conflicto, el hombre habría dañado el picaporte de la puerta para impedirle salir del lugar. Además, aseguró que fue amenazada de muerte con un cuchillo tipo carnicero.

image

Siempre según la denuncia, la víctima logró forcejear con el agresor y escapar hacia el hall del edificio, desde donde pidió ayuda. Minutos después, los efectivos ingresaron al departamento y encontraron al joven con el arma blanca en su poder, por lo que procedieron a su detención y al secuestro del cuchillo.

El detenido fue identificado como Gonzalo Valentín Dohmen Vila, de 24 años, quien sería entrenador y tendría domicilio en el barrio porteño de Palermo. Tras el procedimiento, fue trasladado a una dependencia policial y puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata.

La causa quedó caratulada como “privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas por el uso de arma, en contexto de violencia de género”, mientras la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes.