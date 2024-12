Cristina Kirchner asume este miércoles la presidencia del PJ con referentes ausentes

Entre las ausencias confirmadas se encuentra el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; y el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Otro ausente será el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Lo llamativo no es que confirmaron que no estarán presentes en el acto, sino que según trascendió en medios porteños, no fueron invitados.