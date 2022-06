Usa chupete, pañales y se duerme con cuentos, pero...

Una particular situación tiene como protagonista a una joven de 28 años, quien a pesar de trabajar como analista de seguridad cibernética en el estado de Pennsylvania, todo cambia cuando termina su jornada laboral, ya que llega el momento de vivir "como una bebé", con chupete incluido.

“No descubrí que existían bebés adultos hasta que era adolescente e hice algunas búsquedas en Google por mi cuenta cuando tenía 13 años. Hasta entonces, nunca se me ocurrió que habría más personas como yo”, contó la joven a los medios locales.

lucy.jfif_1894725393.jpg

Lo cierto es que muchos años después, Anne decidió abrir una cuenta de Instagram donde comparte fotografías de sí misma con un chupete en la boca y en pañales, y es un verdadero éxito: sus seguidores la adoran y aumentan y aumentan día a día.

Sin motivación sexual

Anne afirma que no se viste de bebé por motivos sexuales, sino para sentirse cómoda y aceptada tras años de estar reprimida. “Estos sentimientos y el deseo de volver a un estado similar al de un bebé empezaron cuando era muy joven”, expresó.

beba2.jpg

“Tengo una excelente carrera y soy buena en mi trabajo, pero en el fondo todavía me siento como una niña pequeña”, agregó Anne.

“He recibido solicitudes sexuales, me siento bastante incómoda y siempre trataré de ignorarlo, pero mi novio me lee cuentos de hadas antes de acostarme y eso me hace sentir muy cómoda”, manifestó.

1_PAY-ADULT-BABY.jpg

Por último, más allá de lo estrafalario que resulte su gusto por vestirse como una bebé, también representa un gasto, ya que invierte unos 120 dólares mensuales aproximadamente para mantener su curioso estilo de vida.