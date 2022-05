Por el poliamor: tuvieron dos hijos y no saben quién es el padre

En tiempos de modernidad mucho se habla del poliamor , o intercambio de parejas y aceptación de la otra persona a la unión. Esta situación la viven cuatro personas oriundas de Estados Unidos: tuvieron dos hijos y no saben quién es el padre .

En Mar del Plata "Practica poliamor y no te avisa": dejó a su novio infiel y se hizo amiga de la amante

Y así fue. Ambas mujeres quedaron embarazadas casi al mismo tiempo. Tampoco les interesó a ninguno saber cuál era el padre biológico de cada uno de los bebés. Y si de complicaciones hablamos, las dos parejas cuentan con un hijo cada una pero los niños le dicen papá a los dos hombres y mamá a las dos mujeres. Ahora Taya y Alysia dieron a luz a dos nuevos bebés y al parecer todo seguirá de la misma manera.

POLIAMOR.jpg Poliamor. Las dos parejas que ahora tienen el problema.

Taya explicó a medios internacionales que llevan adelante "una vida desordenada, agitada, loca y maravillosa". Una de las reglas que tienen es que ninguno de los cuatro ve a otras personas fuera de su hogar al tiempo que mantienen una relación “no jerárquica”.

Cada una de las mujeres tiene su propia habitación y los hombres rotan noche a noche. Taya es la única del cuarteto que se queda en casa cada día y cuida a todos los pequeños. “Muchas personas realmente no entienden el poliamor y piensan que es desviado o perjudicial de alguna manera. Es cierto que no siempre fue fácil, me tomó un tiempo admitir que tenía sentimientos por otra persona, y definitivamente a veces nos ponemos celosos”, confesó Taya.