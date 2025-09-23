martes 23 de septiembre 2025

ONU: Lula recordó al papa Francisco, y habló de la "soberanía innegociable" de Brasil

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, dejó un fuerte mensaje en la Asamblea General de la ONU. No dudó en cuestionar a Estados Unidos, y calificó la situación en Gaza como un "genocidio".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) para lanzar un duro y directo ataque contra la política exterior de Estados Unidos, acusando a Washington de minar el orden internacional y de ser "cómplice" en la "masacre" de Gaza.

El discurso, pronunciado minutos antes de que el propio líder de la Casa Blanca tomara el atril, denunció el "desorden internacional" que, según Lula, es "fogoneado por Estados Unidos".

Ataque a la soberanía brasileña

Una de las críticas más contundentes se centró en la soberanía brasileña. El mandatario acusó a Estados Unidos de "atacar" a su país por entrometerse en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Citó como ejemplo el "ataque" de la Casa Blanca luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, emitiera "fuertes advertencias" tras la condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Aunque sin mencionar directamente a la administración de Trump, Lula declaró que "no hay justificación para medidas arbitrarias" contra una nación que ha condenado a un expresidente por golpismo.

Críticas por Gaza y ejecuciones extrajudiciales

En el ámbito de los conflictos internacionales, Lula fue especialmente severo. Calificó como "genocidio" lo ocurrido en la Franja de Gaza y afirmó que "esta masacre no ocurriría sin la complicidad de quien puede evitarla", endilgando a Estados Unidos el rol de "cómplice".

Asimismo, el presidente brasileño condenó los ataques de la armada estadounidense contra lanchas con civiles en el Caribe, refiriéndose a estos incidentes como “ejecuciones extrajudiciales”. Subrayó que "usar la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflictos armados equivale a ejecutar personas sin juicio". El camino "más eficaz" para combatir el narcotráfico, agregó, es la cooperación para reprimir el lavado de dinero y limitar el comercio de armas.

La región y el orden comercial

Lula reafirmó que América Latina y el Caribe constituyen una "zona de paz". En referencia a Cuba, enfatizó que es "inadmisible" que Estados Unidos la haya incluido en la lista de países que patrocinan el terrorismo, una alusión que generó aplausos en la Asamblea. También insistió en que "la vía del diálogo no debe estar cerrada" entre Venezuela y Estados Unidos.

El líder brasileño criticó indirectamente la política de supresión de aranceles al comercio internacional promovida por Trump. Hizo un llamado a la ONU para "refundar" la Organización Mundial de Comercio (OMC) con el objetivo de poner límite a medidas "unilaterales" que atentan contra el orden multilateral.

Las enseñanzas de Francisco y el Pepe Mujica

"Este año perdimos a dos personalidades excepcionales: Pepe Mujica y Francisco. Encarnaron los mejores valores humanistas. Si estuviesen acá, usarían esta tribuna para decir que podemos vencer a los falsos profetas y oligarcas que explotan el miedo y monetizan el odio", declaró.

