martes 23 de septiembre 2025

"Las Malvinas son argentinas": la respuesta del hijo de Netanyahu a la posción pro palestina del Reino Unido

El hijo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu generó revuelo en redes sociales al reconocer la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Yair y Benjamin Netanyahu

Yair y Benjamin Netanyahu

Este martes, Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, generó un fuerte impacto en las redes sociales al publicar un sorpresivo mensaje en el que reconoció la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

David Lammy, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido
Diplomacia

Gran Bretaña también anunció que reconocerá a estado palestino
historico: otros paises se suman a francia y reconoceran al estado palestino; israel amenaza con extender la ocupacion
ONU

Histórico: otros países se suman a Francia y reconocerán al Estado Palestino; Israel amenaza con extender la ocupación

La declaración pública de Netanyahu hijo, de 34 años y reconocido activista político, ocurre en un contexto diplomático altamente sensible: días atrás, el Reino Unido —país que mantiene un histórico litigio con Argentina por el archipiélago— validó la existencia del Estado palestino y apoyó la solución de los dos Estados para el conflicto palestino-israelí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/YairNetanyahu/status/1970527411281248369&partner=&hide_thread=false

El pronunciamiento británico provocó un fuerte rechazo en Israel. De hecho, el propio Benjamin Netanyahu calificó esa medida como “un enorme premio para el terrorismo”.

El contundente mensaje y sus reacciones

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Yair Netanyahu fue contundente: “¡Reconozco las Islas Malvinas como parte de Argentina!”. El tuit rápidamente superó las 394 mil visualizaciones y fue interpretado como un gesto político que trasciende lo simbólico, abriendo un capítulo inesperado en la relación bilateral entre Argentina e Israel.

El posteo provocó reacciones de todo tipo. Un sector en Argentina aclamó el gesto para con el Gobierno Nacional y las Islas Argentinas. Funcionarios y dirigentes del oficialismo celebraron la declaración. Nahuel Sotelo, secretario de Culto, expresó que “Algo histórico está pasando”, y Agustín Romo, jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, agradeció el mensaje. Yair Netanyahu, quien previamente había trabajado en la oficina de prensa del gobierno de Israel, respondió a estas celebraciones con un emoticón que combinaba las banderas de Argentina e Israel junto a un corazón.

El contexto de la afinidad con Argentina

El Estado de Israel suma esta acción para mostrar su afinidad con el Gobierno argentino. Este reconocimiento surge en paralelo al controvertido plan del gobierno de Javier Milei de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalem en 2026.

Esta propuesta ha sido cuestionada por varios sectores políticos en Argentina, que advierten que la mudanza podría percibirse como un alineamiento unilateral con la política israelí en territorios en disputa y podría debilitar la coherencia de Argentina en otros reclamos internacionales, especialmente la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Analistas señalan que, a pesar de que la postura de un particular como Yair Netanyahu no tiene peso diplomático formal, sí tiene la capacidad de influir en la agenda pública y en los debates sobre políticas de Estado.

Cabe destacar que, hasta el momento, el primer ministro Benjamin Netanyahu no ha adoptado una postura pública oficial sobre la soberanía de las Islas Malvinas. En 2011, si bien recibió al entonces canciller argentino Héctor Timerman, no hubo declaraciones oficiales de respaldo ni de rechazo por parte del gobierno israelí

